Amici 21, decisione definitiva per allievi a rischio eliminazione: disperazione in casetta – VIDEO

Dopo le parole di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ai 7 allievi a rischio eliminazione ad Amici 21, la disperazione ha preso il sopravvento.

L’avvertimento degli insegnanti di canto e ballo ad Amici 21 è stato cruciale per i 7 allievi a rischio eliminazione. Nel daytime andato in onda nella giornata di ieri, giovedì 24 febbraio 2022, la Celentano e Zerbi hanno chiamato all’attenzione coloro che rischierebbero il serale: cos’è successo oggi.

Gli allievi che per scarso impegno rischierebbero il serale ad Amci 21 sono LDA, Calma, Crytical, Nunzio, Leonardo e Christina. Questi ultimi, come anticipato ieri dai prof, nel daytime odierno si sono dovuti esibire sotto gli occhi indiscreti di un professionista il quale ha dovuto stilare delle classifiche.

Stando all’avvertimento della Celentano e di Zerbi, gli ultimi sia del canto che del ballo avrebbero dovuto abbandonare il talent show di Mediaset ma gli insegnanti, a sorpresa, hanno deciso di graziarli per un’ultima volta. Prima di sapere la decisione di Alessandra e Rudy, i sette allievi a rischio sono tornati con i lacrimoni in casetta.

Amici 21, allievi disperati al solo pensiero di essere eliminati dal talent show di Mediaset

Ad essere maggiormente disperati al solo pensiero di dover abbandonare il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, sono stati Crytical e Christian. Entrambi pensano di aver dato molto in questa magnifica esperienza e dunque di non meritare, almeno per ora, l’eliminazione.

Ad essere dello stesso avviso, anche Luca D’Alessio. LDA nel contestare le parole del suo insegnare, circa il fatto di mostrare poco impegno fuori dalla sala prova, ha sottolineato: “Se mi riposo è perché devo riposare il cervello. Penso che ognuno di noi ha il suo metodo di lavoro”.

Amici 21, tre allievi eliminati? Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ribaltano tutto: “Spero che questa situazione vi abbia fatto capire il valore delle cose che avete”

Con l’arrivo della classifica, a cadere nello sconforto totale sono stati Calma, Nunzio e Christian. I tre allievi si sono posizionati all’ultimo posto e stando alle parole di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi avrebbero dovuto abbandonare il talent show di Mediaset. Ma così non è stato. L’avvertimento dei due insegnati di ballo e di canto voleva essere solo una lezione per i sette allievi affinché decidano di dimostrare maggiore impegno non solo in sala prova ma anche in casetta.

Prima di scoprire la realtà dei fatti, però, i tre allievi finiti all’ultimo posto in classifica sono apparsi molto provati. Christian ha detto: “Non lo accetto. Mi sono fatto tre anni di casting per cazz..re, secondo loro?”. Ebbene, a distanza di pochissimo i tre allievi sono stati raggiunti da Zerbi e Celentano. Quest’ultima ha chiosato: “Spero che questa situazione vi abbia fatto capire il valore delle cose che avete. Nel nostro lavoro sono impegno e dedizione”.

Vista la reazione disperata dei ragazzi, per chiudere il siparietto Zerbi ha comunicato loro: “Questo significa che qualcosa avete imparato. E per questo qualcosa tornatevene in casetta, tutti e tre”. Ebbene, il percorso di Calma, Nunzio e Christian continua ad Amici 21 con la promessa che dimostrino maggiore impegno e dedizione non solo in sala ma anche in casetta.