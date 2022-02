Addio confermato al GF Vip 6: star del programma lascia tutti senza parole

La star del GF Vip 6 ha confermato l’addio al programma lasciando tutti senza parole.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono state chiamate da Alfonso Signorini a sostituire Pupo e Antonella Elia.

Dopo le prime puntate, dove le due opinioniste sembravano andare d’accordo, è avvenuto un capovolgimento di fronte. La loro antipatia è venuta a galla e da allora le due fanno buon viso a cattivo gioco. Da una parte l’ex gieffina e dall’altra la moglie di Paolo Bonolis che Ospite di “Facciamo finta che” – il programma radiofonico in onda su R101 condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri -, ha parlato di suoi progetti futuri bocciando con un no categorico un Grande Fratello bis.

È stata una lunga chiacchierata iniziata con la domanda di Maurizio Costanzo, che le chiede chi secondo lei vincerà Grande Fratello Vip: “Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti”.

Addio confermato al GF Vip 6: Sonia Bruganelli lascia tutti senza parole

Ancora Costanzo e la risposta della Bruganelli è ancora una volta schietta. Il marito di Maria De Filippi le ha chiesto se la vedremo nuovamente al GF Vip 6: “No! Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro”.

Se non al GF Vip 6, quale sarà il futuro di Sonia Bruganelli? “Forse il mio progetto futuro riuscirò a realizzarlo con Infinity perché credo che prenderà la quarta stagione de “I libri di Sonia”. Potrò far vedere anche che può essere carino anche leggere dei libri, avremo ospiti interessanti. Questa è una mia passione e sono contenta che in qualche modo qualcuno me ne renda merito. Poi continuo a fare la produttrice e se Dio vuole forse anche il buon Bonolis farà un programma nuovo, chi lo sa. Glielo passo?”.

Interviene al telefono Paolo Bonolis che commenta così le parole della moglie: “Mia moglie parla a vanvera, ma che programma nuovo? Sta delirando”. Sonia ride: “Non lo vuole dire. Lo sto facendo lavorare per il programma nuovo, se no questo mi si adagia sugli allori”.