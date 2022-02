Uomini e Donne, registrazioni movimentate: sorpresa Gemma, Maria De Filippi lascia lo studio

Prime anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e Donne, che sarà abbastanza movimentata. Anche Maria De Filippi lascerà lo studio.

Anche oggi andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne che si preannuncia abbastanza movimentata, con anche Maria De Filippi che lascerà lo studio: tutte le anticipazioni.

Nuova registrazione nello studio di Uomini e Donne, con la puntata che verrà trasmessa oggi come sempre alle ore 15. Il dating show di Canale 5 offrirà nuovi colpi di scena, specialmente per quanto riguarda il Trono Over. Infatti nel corso della puntata odierna troveremo una Tina Cipollari agguerrita, pronta a sbugiardare Pinuccia. Non è la prima volta che l’amata opinionista si schiera apertamente contro l’anziana dama. Inoltre Pinuccia allo stesso tempo non è riuscita nemmeno a convincere il pubblico.

Secondo le anticipazioni il tutto è iniziato quando Maria De Filippi ha chiesto alla dama di parlare del suo rapporto con Alessandro. Proprio qui Pinuccia ha rivelato di esserci rimasta molto male per i commenti scritti dal pubblico. Inoltre dopo che è arrivato il momento del cavaliere di scegliere una nuova dama, Pina ha mostrato tutto il suo fastidio. Così a causa delle continue proteste Tina Cipollari ha lasciato lo studio ed a seguirla, a sorpresa, ci ha pensato anche Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Matteo convinto da Maria: Ida Platano di nuovo nel caos

Nel corso della puntata odierna sarà riservato anche grande spazio al Trono Classico. Infatti il pubblico scoprirà cos’è successo a Matteo Ranieri, che improvvisamente si è trovato senza corteggiatrici tanto da compromettere la sua presenza nel programma. Infatti Denise Mingiano ha proprio deciso di chiudere la sua esperienza nel programma, mentre Federica Aversano ha scelto di tornare in studio per riprendere la sua conoscenza con Matteo.

La corteggiatrice però non ha preso parte alle ultime registrazioni perché vittima di un malore. Inoltre a causa della febbre alta, Federica non ha potuto mettere piede in studio proprio per il rispetto delle norme anti-Covid. Fortunatamente la corteggiatrice si è sottoposta ad un tampone che è risultato negativo. Quindi dopo il malore è pronta a tornare in studio per approfondire la conoscenza di Matteo.

Nel frattempo Matteo, messo alle strette da Maria De Filippi, ha deciso di andare avanti nella trasmissione riflettendo sul suo percorso ed accettando la proposta di continuare la conoscenza di Federica Aversano. Però secondo le anticipazioni della puntata odierna, Ranieri avrebbe effettuato un’esterna anche con una new entry. Appuntamento quindi alle ore 15:00 su Canale 5, per una nuova puntata di Uomini e Donne.