Ucraina, la testimonianza di Olena a iNews24: “Mai potrò abituarmi al terrore che provo quando mio figlio non risponde al telefono”

Da quando sono cominciati i bombardamenti da parte della Russia in Ucraina, tanti sono i cittadini preoccupati per i loro cari che vivono a Kiev e nelle altre città sotto attacco. Tra loro c’è Olena Petroro, che vive da sette anni in Italia, dove è sposata con un italiano e lavora come estetista. Olena è preoccupata per il figlio che nel 2014 ha combattuto nel territorio di Donetsk ed oggi potrebbe essere richiamato al fronte per difendere il suo Paese. Quando le abbiamo chiesto se suo figlio stesse per raggiungerla in Italia, ci ha risposto: “No. Mio figlio non partirà perché potrebbe essere chiamato a combattere. Lui si sente un militare, dice che non esistono ex militari. Ha combattuto per quatto anni e mezzo dal 2014”.

Ha sentito suo figlio?

“Ho sentito Alessandro due ore fa. Mi ha raccontato che i russi sono entrati in Ucraina con carri armati e blindati ma non hanno colto di sorpresa gli ucraini, che stanno gestendo bene la situazione e si stanno difendendo”;

È preoccupata per lui?

“Con il tempo mi sono abituata alla situazione instabile del mio Paese ma mai potrò abituarmi al terrore che provo quando mio figlio non risponde al telefono. Potrebbe essere richiamato a combattere e sono molto preoccupata. Non vorrei più rivivere la situazione del 2014”;

Ha altri parenti a Kiev o in altre città?

“I miei zii. Hanno cercato di andare via da Kiev ma non ci sono riusciti perché sono rimasti bloccati nel traffico e adesso sono nascosti in periferia”;

Cosa le ha raccontato Alessandro?

“Hanno bombardato gli aeroporti nella città in cui abitavo, al Sud dell’Ucraina, a 115 chilometri circa da Mykolaïv. Hanno puntato anche alle basi militari. Insomma, mirano ai posti strategici, anche perché in Ucraina sono concentrare tante centrali nucleari. Due terzi dell’aeroporto sono stati distrutti”;

Come stanno vivendo i suoi connazionali la situazione?

“Non conosco persone in Ucraina che sono dalla parte della Russia. Tutto questo è cominciato tanti anni fa, quando il mio Paese ha iniziato ad avvicinarsi all’Europa, cosa che non piace alla Russia. Ma la mossa di Putin non è stata saggia. Siamo un popolo libero e indipendente e vogliamo vivere in pace. L’Ucraina è la nostra casa”;

Come considerate la propaganda russa?

“Non ci tocca. Pensi che io ho un fratello e una cugina che vivono in Russia. Molti ucraini parlano russo per comodità. Il problema tra gli ucraini e i russi non esiste affatto, siamo due popoli amici e quello che sta facendo Putin è una follia”.