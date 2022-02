Silvia Toffanin, grandi progetti per il futuro: Pier Silvio Berlusconi ha deciso

Per Mediaset Silvia Toffanin rappresenta il futuro. Stando alle ultime indiscrezioni, Pier Silvio Berlusconi starebbe puntando molto sulla compagna.

Dopo vent’anni di carriera per Silvia Toffanin sono in arrivo grandissime novità. L’editore e imprenditore Pier Silvio Berlusconi starebbe puntando molto sulla compagna per il futuro di Mediaset. Come rivela il settimanale Nuovo, per la Toffanin ci sarebbero grandi progetti in cantiere.

Difatti dopo aver raddoppiato, dallo scorso settembre, l’appuntamento settimanale con Verissimo non è un caso che la 42enne sia arrivata anche a Striscia la notizia accanto ad Ezio Iacchetti. Al momento però non ci è dato sapere quali saranno i nuovi impegni della Toffanin in Tv ma molto presto qualcosa potrebbe saltare fuori sorprendendo i fans dell’amatissima conduttrice.

Silvia Toffanin ha conquistato il pubblico di Mediaset attraverso Verissimo: per lei Pier Silvio ha grandi progetti in cantiere

Negli anni Silvia Toffanin è riuscita a conquistare il pubblico del piccolo schermo. Grazie alla sua professionalità la giornalista ha portato ad avere grande successo il seguitissimo contenitore di notizie rosa in onda, da quest’anno, oltre che il sabato anche la domenica: Verissimo. La conduttrice nel corso delle sue interviste è sempre gentile con tutti i suoi ospiti e difatti, proprio ieri, nel corso di un’intervista alla mamma di Michelle Hunziker, Ineke, la giornalista ha lasciato tutti senza parole.

Ascoltando il racconto della donna sul suo rapporto con la famosa figlia e toccando temi molto delicati, la compagna di Pier Silvio non è riuscita a trattenere le lacrime. Per la Toffanin è stato faticoso portare a termine l’intervista con Ineke ma, tra la voce tremante e gli occhi lucidi è riuscita a concludere il tutto con un bellissimo abbraccio tra madre e figlia.