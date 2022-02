Silvia Toffanin si commuove in diretta e fatica a proseguire: il motivo del suo crollo

Cede in piena diretta Silvia Toffanin che si commuove davanti alle telecamere: cosa c’è dietro il crollo della conduttrice veneta.

Silvia Toffanin scoppia in lacrime in diretta davanti alle telecamere per un motivo chiaro. Andiamo a vedere perché ieri l’amato volto di Verissimo non è riuscita a trattenersi: il retroscena.

Tra le grandi ospiti della seconda ed ultima puntata di ‘Michelle Impossible‘, show condotto da Michelle Hunziker per i suoi 25 anni di carriera, abbiamo visto anche Silvia Toffanin. Infatti la conduttrice di Verissimo, nello spazio a lei dedicato, ha intervistato la madre di Michelle, Ineke. Proprio durante l’intervista, la 42enne si è commossa ascoltando il racconto di Ineke sul suo rapporto con la famosa figlia e toccando temi molto delicati.

Dopo l’ingresso della Toffanin, a versare qualche lacrima ci ha pensato anche la padrona di casa a causa di un video in cui sono stati mostrati degli scatti dell’infanzia e della giovinezza di Michelle. Silvia ha poi iniziato a citare la nota vicenda della setta nella quale è “caduta” la showgirl svizzera per 5 lunghi anni. Infatti la 45enne ha aggiunto: “È stata una cosa terrificante, una violenza. Non ho sofferto solo io“.

Silvia Toffanin commossa durante Michelle Impossible: cos’è successo

Dopo aver raccontato la parentesi della setta, è intervenuta proprio Ineke che è entrata in studio per sedersi ed iniziare a parlare. La madre della showgirl svizzera parlando di quei terribili momenti ha raccontato: “Erano le dieci della mattina e mi disse ‘mamma, io devo fare un altro percorso di vita. Non c’è più spazio per te, devo andare avanti da sola’ e poi ha messo su il telefono“. Ineke ha poi raccontato di aver avuto il coraggio di voler affrontare la donna che ha soggiogato la figlia, ma a fermarla ci ha pensato Eros Ramazzotti.

Infatti la mamma di Michelle ha raccontato lo scambio che ha avuto con Eros quando la svizzera stava finalmente uscendo dal brutto tunnel in cui era entrata. Il cantante, racconta Ineke, era scettico sul ritorno alla vita normale dell’ex partner ed ha pensato che, nel momento in cui la figlia fosse davvero uscita dalla setta, avrebbe subito chiamato lei. Dopo cinque anni, così la Hunziker ha di nuovo contattato la madre chiedendole: “Mamma, sono la Mich. Posso venire da te a fare colazione?“.

Proprio in questo momento la Toffanin è crollata. Infatti la conduttrice veneta ha fatto fatica a continuare l’intervista. Inoltre allo stesso tempo anche la Hunziker è sembrata toccata nel profondo. Silvia ha quindi continuato ad ascoltare le parole di Ineke con gli occhi lucidi, labbra tremanti e con il cuore in gola. L’intervista si è quindi chiusa con un toccante abbraccio tra madre e figlia.