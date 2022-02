Regina Elisabetta, nuovo colpo di scena: l’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni

La Regina Elisabetta è positiva al Covid. L’ultimo aggiornamento sul suo stato di salute diramato da Buckingham Palace.

La Regina Elisabetta nei giorni scorsi è risultata positiva al Covid. I sudditi sono particolarmente preoccupati per lei, ma gli ultimi aggiornamenti sembrano tranquillizzare tutti.

Da Buckingham Palace hanno precisato che la regina continua con “impegni leggeri”. Elisabetta II ha rinviato a data da destinarsi due udienze virtuali in agenda per oggi come conseguenza del suo stato di salute. La regina, 96 anni ad aprile, è infatti ancora positiva al Covid, come comunicato da Buckingham Palace, che nei giorni scorsi aveva riportato che Elisabetta aveva “sintomi leggeri e simili a un raffreddore”.

Anno da dimenticare per la Regina Elisabetta

Non c’è pace a Buckingham Palace. Elisabetta II è positiva al Covid ma oltre al virus, a preoccupare sua maestà sono altri problemi che rendono esplosiva casa Windsor. Metro, noto quotidiano britannico oggi titola con un gioco di parole: Plutonium Jubilee, trasformando quindi il Giubileo di platino in Giubileo al plutonio. Il 2022 si sta rivelando un anno da dimenticare per la Regina e rischia di diventare il terzo annus horribilis consecutivo. Forse potrebbe addirittura essere il peggiore dei precedenti dato che al Covid si sono aggiunti diversi litigi e lutti familiari che stanno martoriando la corona inglese.

Nel 2020 la sovrana ha dovuto far fronte alla Megxit mentre nel 2021 ha detto addio all’amato marito Filippo. Nel 2022 è alle prese con i guai dei figli Andrea e Carlo. In modo particolare a dare pena a sua maestà sono le vicende legate al suo primogenito. Dopo lo scandalo sessuale che ha coinvolto il duca di York, risolto con un accordo economico extragiudiziale al quale potrebbero contribuire pure le casse della monarca, anche Carlo è finito nella bufera per il caso Cash for honours.