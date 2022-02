Rai, stravolto il palinsesto: stop a due programmi a causa della guerra Russia-Ucraina

Uno stravolgimento di palinsesto last minute a causa di quanto sta succedendo sul fronte russo-ucraino: la Rai cancella due programmi

Il bombardamento alle prime luci dell’alba della Russia verso l’Ucraina porterà conseguenze indelebili a livello mondiale. Per il momento, la Rai ha deciso di stravolgere il palinsesto per dar spazio alle notizie live.

Il palinsesto del giovedì di Rai Uno prevederebbe una continua programmazione di Storie Italiane con Eleonora Daniele a partire dalle 9:55 fino alle 11:55 in cui attacca Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno. Le uniche soste che, in genere, ha la conduttrice del programma della mattina di Rai Uno sono le pubblicità, ma questa volta qualcosa di meno piacevole ha stoppato la programmazione consuetudinale.

Questa mattina, infatti, Eleonora Daniele non è andata in onda, come al solito, per lasciar spazio ad un’edizione straordinaria del TG1 che è tutt’ora in diretta con notizie dell’ultima ora da parte dei vari inviati.

Rai, stravolto il palinsesto: spazio alla guerra tra Russia e Ucraina

Quanto sta accadendo tra Russia ed Ucraina ha dell’incredibile e presto l’Italia sarà al centro della questione come il resto dei Paesi. Nel frattempo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato un Consiglio supremo della difesa previsto per oggi, giovedì 24 febbraio, alle 16:30. Allo stesso modo, è stato convocato una sessione plenaria straordinaria martedì alle 13:00 a Bruxelles, così come comunicato dal portavoce dell’Eurocamera Jaume Duch. Intanto che colonne di fumo si innalzano su Kiev, la popolazione si è spaccata in due: ci sono file in tutto il Paese, sia per chi ha scelto di scappare, chi ha risposto presente all’appello da parte dell’Ucraina ad arruolarsi.

Nel resto del mondo, intanto, i capi di Governo si stanno muovendo a modo loro. Boris Johnson ha chiesto un vertice urgente dei leader della Nato definendo quanto sta accadendo ‘una catastrofe’. In Lituania, invece, il presidente lituano Gitanas Naueda in una riunione del Consiglio di difesa nazionale ha istituito uno stato d’emergenza per il Paese.

La Bielorussia, intanto, ha chiuso parte dello spazio aereo bielorusso ai voli civili.