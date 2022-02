Netflix, utenti senza parole: cancellata definitamente una serie!

Clamorosa decisione di Netflix che ha deciso di cancellare per sempre una serie dal suo catalogo: la delusione di tutti gli abbonati.

La decisione di Netflix lascia tutti senza parole, con la società di Reed Hastings che ha deciso di eliminare definitivamente una serie dopo due stagioni. Andiamo quindi a vedere perché la scelta ha deluso tutti gli utenti.

Dopo appena due stagioni Netflix ha deciso di cancellare Another Life, la serie sci-fi con protagonista Katee Sackhoff nei panni del Comandante Niko Breckinridge. Inizialmente il prodotto non era stato accolto positivamente dalla critica, specialmente dopo la messa in onda della prima stagione. Infatti al suo esordio diversi critici hanno messo in evidenza le varie ingenuità e criticità. Nonostante ciò, il pubblico aveva approvato la serie riuscendo ad attirare un bacino di utenza molto giovanile.

Nel corso della prima stagione abbiamo potuto notare la presenza sulla Terra di un misterioso artefatto, giunto misteriosamente sul nostro pianeta dallo spazio profondo. Mentre invece nel corso del secondo capitolo abbiamo potuto notare proprio il Comandante Niko instaurare un approccio diplomatico con gli Achaia, i minacciosi esseri alieni che hanno già distrutto un intero pianeta.

A dare la notizia dell’addio alla piattaforma ci ha pensato proprio Katee Sackoff. Infatti l’attrice attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto: “Vorrei ringraziare ogni singola persona che su Netflix ha guardato e sostenuto Another Life. Un grazie alla nostra troupe e al cast per la preparazione e per aver lavorato sempre così duramente. Avrei desiderato fossero realizzate più stagioni, ma purtroppo non è nei programmi. Ci vedremo nella prossima avventura. Con amore, Niko“.

I’d like to thank everyone single person who watched & supported Another Life on @netflix To our crew & cast thank you for always working so hard & being prepared. I wish we could do more seasons but sadly it’s just not in the cards 🚀 See you on the next adventure ❤️ Love Niko

— Katee Sackhoff (@kateesackhoff) February 21, 2022