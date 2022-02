Meteo, ciclone gelido nel weekend: nuova minaccia dalla Russia

Un ciclone gelido proveniente dalla Russia caratterizzerà il meteo durante il fine settimane: crollano le temperature sulle penisola.

Gli esperti meteorologi continuano a monitorare la situazione italiana. Infatti il meteo, nel weekend, dovrebbe fare dietrofront a causa dell’arrivo di un ciclone gelido proveniente direttamente dalla Russia: cos’è successo.

Una vera bomba meteorologica a breve stravolgerà il meteo italiano, stiamo parlando di un ciclone proveniente direttamente dalla Russia. Questo sarà in grado di stravolgere la stabilità atmosferica della penisola italiana, con fenomeni che saranno vistosi e duraturi su larga scala. Per questo motivo gli esperti hanno deciso di ribattezzare il fenomeno come Ciclone di Carnevale. Infatti il maltempo arriverà sul Mediterraneo tra Venerdì 25 e Sabato 26 Febbraio.

Il maltempo sarà caratterizzato prima da correnti di estrazione artica che scenderanno dal Nord valicando le Alpi ed arriveranno fino alle regioni meridionali. Subito dopo si innescherà una delle peggiori configurazioni per la nostra Penisola tra maltempo e venti tempestosi. Da quel momento in poi la matrice di aria fredda non sarà più artica, bensì continentale. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo giovedì sulle regioni italiane.

Meteo, ancora sole in attesa del ciclone: le previsioni per giovedì 24 febbraio

Nonostante nel weekend ci sia il serio rischio di andare incontro a piogge e venti forti a causa del ciclone proveniente dalla Russia, nelle prossime 24 ore sull’Italia continuerà ad esserci tanto sole e qualche nuvola che però non porterà alcuna precipitazione. Infatti un campo anticiclonico continua a sostare sul paese, con temperature alte ed al di sopra della media stagione. Andiamo quindi a vedere le previsioni sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo stabile con cieli offuscati ed alcune velature in transito, che però non porteranno piogge. Al mattino la visibilità sarà ridotta da banchi di nebbia in Val Padana. Inoltre con l’avanzare della giornata avremo molte nubi che andranno a coprire i cieli della Liguria. Le temperature inizieranno a calare, con massime che oscilleranno dagli 11 ai 14 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione meteorologica stabile e prevalentemente soleggiata. La situazione meteorologica inoltre risulterà stabile e soleggiata, con il sole che sarà offuscato dalle velature di passaggio. Inoltre le temperature non subiranno grandi variazioni, con massime che si stabilizzeranno tra i 12 ed i 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un’altra giornata soleggiata. Nel corso delle 24 ore, però, arriveranno anche innocue velature e stratificazioni che andranno a coprire i cieli della Campania. Le temperature, anche qui, risulteranno stabili, con valori massimi che andranno dai 12 ai 16 gradi.