La bambina nella foto oggi è una conduttrice super e da tutti considerata la regina dello spettacolo.

La protagonista nella foto è nata a Roma il 28 aprile del 1981. È la seconda di tre sorelle ed il suo nome è stato scelto dal padre in omaggio di una protagonista di un film western che gli era piaciuto in modo particolare.

Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo avviene prestissimo. All’età di soli 3 anni, nel 1984, fa la sua prima comparsa sul piccolo schermo insieme alla sua famiglia in uno spot di un olio, accanto a Mariangela Melato. Seguiranno altre comparse in altre campagne pubblicitarie.

A cinque anni debutta sul grande schermo con una piccola parte nel film Da grande di Franco Amurri. Seguono altri film come David e David di Giorgio Capitani, Il vizio di vivere di Dino Risi e La dolce casa degli orrori di Lucio Fulci. Un vero talento che alla fine degli anni Novanta lavora per i fotoromanzi della casa editrice Lancio. In seguito posa nuda per Marco Zamboni e partecipa alla commedia di Roberto Di Sante Tassinar in Love al Teatro Testaccio di Roma.

La regina dello spettacolo e una super conduttrice: la riconosci?

Nel 1998 a 17 anni partecipa al concorso di bellezza per antonomasia: Miss Italia indossando la fascia di Miss Cinema Lazio. L’anno successivo ottiene il suo primo ruolo in tv nel cast di Scherzi a parte. Due anni sabatici e poi supera il provino per per il quiz preserale di Canale 5 Passaparola di Gerry Scotti, diventando una letterina.

A giugno del 2003 passa a Rai 2 e conduce l’edizione estiva del programma musicale Top of the Pops e da settembre dello stesso anno affianca Fabio Fazio nel nuovo programma Che tempo che fa. Il 9 aprile, nel corso di un’intervista al programma di Fazio dichiara di essere al terzo mese di gravidanza. Il suo ragazzo interviene in diretta via telefono e conferma tutto. Il 19 giugno 2005 le nozze, un evento dei più seguiti dalla cronaca rosa, con tanto di diretta televisiva su Sky. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Ilary Blasi.