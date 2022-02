L’Isola dei Famosi, ha detto no: l’accordo salta all’ultimo minuto. Il reality di Canale 5 perde un protagonista ancora prima di partire

Mancano solo tre settimane al via dell’Isola dei Famosi 2022ele grandi manovre sono partite. La prima puntata è in programma il 21 marzo, ma per ora il cast è ancora un mistero per tutti, con nomi che appaiono e scompaiono ogni giorno.

L’ultimo in ordine di tempo è Alex Nuccetellii. L’ex compagno di Antonella Mosetti doveva essere uno dei naufraghi in partenza per l’Honduras, sembrava tutto fatto dopo che il suo nome puntualmente è stato accostato a diversi reality Mediaset negli ultimi anni. Eppure non sarà così.

A spiegarlo è stato lui stesso, intervistato da Biccy.it, Alex ha svelato di esser stato lui, alla fine, a decidere di non partecipare a L’Isola dei Famosi. “Quest’anno col mio preparatore [il campione Giuseppe Romano, ndr] abbiamo fatto una valutazione ed abbiamo concordato che la mia fisicità non mi permetterebbe di fare un’avventura del genere“. Anche se a prescindere da tutto il suo nome, pare, sia sempre stato in qualche modo ostacolato.

“Ci sono sempre delle problematiche dettate da qualcosa. Quest’anno per una mia eventuale partecipazione [a L’Isola dei Famosi, ndr] erano d’accordo: altissima suprema presidenza, conduttrice ed autori. Però qualche dirigente Mediaset desta sempre delle perplessità e mi vengono additati problemi di passato burrascoso, ma in realtà ho la fedina penale limpidissima”.

L’Isola dei Famosi, ha detto no: i motivi che hanno portato alla decisione finale

Alex Nuccetelli sarebbe stato, secondo Dagospia, l’artefice della conoscenza fra Francesco Totti e Noemi Bocchi, sua presunta nuova fidanzata. Notizia smentita dal body builder a Il Messaggero: “Francesco conosce tutti. Noemi è una tifosa romanista, poi ci sono le foto che li ritraggono vicini allo stadio, anche se a diverse poltroncine di distanza, ma non li ho fatti incontrare io personalmente“. Per questo motivo, a mia domanda diretta: “Con la decisione di non fare L’Isola dei Famosi c’entra qualcosa Noemi Bocchi?“, Alex mi ha risposto:

“La mia amicizia con Noemi Bocchi non c’entra niente, Ilary mi conosce da tantissimi anni e non ha mai ostacolato la mia eventuale partecipazione, anzi. Lei mi ha sempre detto ‘Voglio assolutamente te perché mi costi poco e mi vali tanto‘, perché mi conosce caratterialmente e sa quanto potrei dare all’interno di un reality di questo tipo. Per me è un motivo di orgoglio. Questa opinione l’hanno anche gli autori in realtà e sono ben visto pure dal super Presidente [Silvio Berlusconi, ndr], che ha avuto modo di conoscermi in Costa Smeralda

A questo punto è un mistero che non sa sciogliere neanche un addetto ai lavori. Lo stesso capo progetto l’anno scorso mi ha detto ‘mi hai convinto!’. Ero candidato anche quest’anno al Grande Fratello, ma Ilary mi ha cercato per L’Isola dei Famosi ed Alfonso mi ha detto che ero blindato per L’Isola. Ma purtroppo c’è un capo Mediaset, ma non il Presidente, che ha delle perplessità nei miei riguardi ed ha sicuramente qualcuno che fa pressioni negative nei miei confronti”.