“È ingannevole”, colpo di scena Iliad: arriva il clamoroso stop

Clamoroso stop per Iliad, con una delle sue iniziative che è stata giudicata ‘Ingannevole’. Andiamo a vedere cos’è successo all’operatore.

Nuovo inconveniente per Iliad, che nelle ultime ore ha dovuto ricevere un duro stop. La sua ultima pubblicità, infatti, è considerata ingannevole e per questo motivo viene interrotta. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Torna nell’occhio del ciclone Iliad a causa della sua pubblicità sulla fibra 5G a 15,99 euro al mese. Infatti secondo il Giurì dello Iap il video promozionale è ingannevole. Nelle ultime ore l’organo giudicante dell’Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria ha quindi bloccato gli spot televisivi della compagnia telefonica sull’offerta in fibra.

Nel dettaglio la decisione dello Iap riguarda gli spot televisivi di Iliad Italia S.p.A. La richiesta è arrivata formalmente negli ultimi giorni proprio da una delle concorrenti dell’operatore telefonico, Wind Tre S.p.A che chiedeva di esaminare il messaggio degli spot per individuare eventuali profili di scorrettezza.

Iliad, bloccata la pubblicità della Fibra: la richiesta di WindTre

A denunciare lo spot promozionale di Iliad ci ha pensato la WindTre, che ha puntato il dito contro la frase: “Nasce Iliad box, la fibra chiara e tonda con velocità fino a 5 gigabyte al secondo complessivi. Per gli utenti mobile Iliad, a 15 euro e 99“. Il Giuri dello Iap, dopo aver valutato la questione, ha quindi deciso di dare ragione all’operatore arancione.

Così l’organo giudicante ha imposto la cessazione dello spot pubblicitario per: “Comunicazione commerciale ingannevole“. Infatti nella comunicazione ufficiale si legge: “Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali esaminate sono in contrasto con l’art. 2 CA nei limiti di cui in motivazione e ne ordina la cessazione“.

Ovviamente la sentenza mette un freno solamente al video utilizzato per la pubblicità del piano tariffario, ma non alla promozione. Infatti tutti i clienti interessati potranno continuare richiedere l’offerta e le installazioni dei box fibra nelle case che proseguiranno senza problemi. L’offerta però fa discutere e non poco proprio per i costi al di sotto di quelli presenti sul mercato ed una velocità di internet promessa che però teoricamente è irraggiungibile.