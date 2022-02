Ilaria D’Amico-Gigi Buffon, aria di crisi? Scoppia la bomba: “Stanca di attendere”

Aria di crisi tra Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon: i due sono ai ferri corti. Il motivo ha lasciato tutti increduli.

La D’Amico e Buffon sono veramente ai ferri corti? I rumors parlerebbero chiaro: a stancarsi sarebbe stata la conduttrice e giornalista italiana per un motivo che ha sorpreso i fan.

Ilaria e Gianluigi non sono gli unici volti della Tv che starebbero attraversando un momento difficile. Stando a quanto riporta il settimanale Nuovo, ad esplodere per prima sarebbe stata proprio la D’Amico: il capitano del parma è sempre più preso dal lavoro fino al punto di trascurare troppo la famiglia.

Ilaria invece, a differenza sua, ha deciso addirittura di mettere da parte gli impegni in Tv nell’attesa di una proposta di matrimonio che purtroppo tarda ad arrivare. Ebbene, da poco tornato col Parma, Buffon a tutto pensa tranne che alla vita privata: “Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai”, ha chiosato una collega della giornalista ai microfoni del settimanale Nuovo.

Aria di crisi tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon? Il capitano e portiere del Parma starebbe trascurando troppo la sua compagna

Da quando Gianluigi Buffon è tornato nel Parma, starebbe ulteriormente trascurando la famiglia. Una situazione che, a quanto pare, abbia stancato la compagna Ilaria D’Amico la quale da tempo attendeva e sperava una proposta di matrimonio.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> “C’è un fantasma qui”, tra paura e scetticismo: al GF Vip 6 succede di tutto

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE>>> Silvia Toffanin si commuove in diretta e fatica a proseguire: il motivo del suo crollo

Per il momento ancora non sono pervenute conferme né smentite dai diretti interessati. Intanto, già da tempo, i due non si mostrano più insieme in pubblico ed è per questo motivo che le voci sulla presunta crisi continuano a prendere il sopravvento sul web. Staremo a vedere quando e se Gigi Buffon e Ilaria D’Amico decideranno di rompere il silenzio.