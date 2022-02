Il paradiso delle signore, la Rai dice stop: il motivo della clamorosa decisione

Il paradiso delle signore potrebbe andare in onda ancora per qualche mese, poi sparirebbe dal palinsesto. Ecco cosa ha raccontato un attore protagonista della soap opera e perchè c’è la possibilità che non vada in onda una nuvoa stagione.

In questi ultimi giorni di febbraio, si è diffusa sempre più insistentemente la voce che Il paradiso delle signore potrebbe andare in onda ancora per circa tre mesi. Dai primi di maggio, però, l’amata soap opera potrebbe non essere più trasmessa ogni giorno da Rai 1. Marcello, interpretato da Pietro Masotti, ha voluto fare chiarezza.

L’attore ha confermato che si sono effettivamente registrate le ultime puntate di questa stagione televisiva, e quindi tutti gli interpreti lasceranno il backstage per tornare a casa. Ha poi aggiunto: “Godetevi le ultime puntate di questa stagione. E poi, domani… chissà“. Sembrerebbe non esserci ancora una data per le riprese di una nuova stagione.

Il paradiso delle signore, che succede al palinsesto Rai?

Sembrerebbe ormai chiara una decisione da parte della Rai riguardo il prossimo futuro nel palinsesto de Il paradiso delle signore. Il portale davidedimaggio.it ha spiegato che, effettivamente, dai primi di maggio l’amata soap opera di Rai 1 potrebbe non andare più in onda, in modo da fare spazio ad un’altra nuova telenovela che arriva dall’estero.

LEGGI ANCHE >>> Anticipazioni Un posto al sole: Jimmy fra due fuochi, i due ex si ritrovano

NON PERDERTI >>> Lea – Un nuovo giorno anticipazioni: terribile notizia per Lea e Marco, Arturo ferito

La nuova serie televisiva si chiama, in lingua originale, Seis Hermanas. Questa pellicola, che probabilmente verrà tradotta come Sei sorelle, dovrebbe proprio andare ad occupare lo spazio lasciato libero nel palinsesto da Il paradiso delle signore. È ambientata a Madrid e parla delle vicende delle sei protagoniste: Celia, Blanca, Adele, Elisa, Francisca e Diana.

Come mai non c’è la data per le riprese della nuova stagione?

La soap opera riguardante le sei sorelle dovrebbe essere trasmessa almeno fino ai primi di settembre. Dopo quella data, ci sarebbe l’opportunità di vedere una nuova stagione delle avventure de Il paradiso delle signore: come potrebbero però essere trasmesse delle nuove puntate se gli attori raccontano che non c’è ancora la data delle nuove riprese?

Ecco Antonella Attili, che ne Il paradiso delle signore interpreta Agnese, sul set di un nuovo film: