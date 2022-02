Guerra Russia-Ucraina, truppe da Bielorussia e Crimea. Putin: “Chi interferirà ne pagherà le conseguenze”

È cominciata la guerra in Ucraina. Vladimir Putin ha annunciato in tv alle 4 italiane (le 6 di Mosca) di oggi, giovedì 24 febbraio, l’attacco, spiegando che si tratta di “un’operazione militare per proteggere il Donbass”. Alla stessa ora era in corso per la seconda volta in tre giorni un Consiglio di sicurezza dell’Onu.

LEGGI ANCHE: Crisi Ucraina, caos gas: cosa rischia l’Italia con l’aumento dei prezzi

Il presidente russo ha chiesto all’esercito di Kiev di “consegnare le armi e andare a casa, affermando che i piano di Mosca non includono l’occupazione del Paese ma la sua smilitarizzazione”. Per Putin non si tratta di una guerra, “ma di un’operazione militare speciale”. Lo scopo, afferma è impedire alla Nato di espandersi ulteriormente: “Un’ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, mentre gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle nostre richieste di sicurezza. Chi interferirà ne pagherà le conseguenze”.

Zelensky: “Ucraina ha interrotto i rapporti diplomatici con la Russia”

“Questa è una mattinata tristemente storica. Siate pronti a sostenere la vostra nazione”. Con queste parole Volodymyr Zelensky si rivolge ai cittadini, annunciando anche la rottura delle relazioni diplomatiche con la Russia.

Il presidente ucraino, su Twitter scrive: “Fermare Putin e la guerra contro l’Ucraina e il mondo. Costruire una coalizione anti-Putin. Sanzioni immediate e sostegni all’Ucraina”.

L’operazione del Cremlino mira a “distruggere lo Stato ucraino, impadronirsi del suo territorio con la forza e stabilire un’occupazione”, ha denunciato in un comunicato il ministero degli Affari Esteri ucraino.

Zelensky ha annunciato l’imposizione della legge marziale: “La Russia ha compiuto attacchi contro le nostre infrastrutture militati”, ha scritto su Facebook. “Un minuto fa ho avuto un colloquio con il presidente Biden. Gli Stati Uniti hanno già cominciato a mobilitare il sostegno internazionale. Dovreste restare a casa se possibile”.

Il fronte

L’attacco è partito da più fronti, con una manovra su larga scala. Forti esplosioni si sono avvertite nelle città ucraine, non solo al confine ma fino a Odessa, dove sono sbarcate le truppe con navi da guerra, Kharvik, Mariupol e anche a Kiev, dove suonano le sirene e sarebbe in corso un’operazione per prendere il controllo dell’aeroporto. Colpiti anche palazzi e strutture commerciali.

Altre forze russe stanno entrando in Ucraina dalla Bielorussia e anche dalla Crimea, oltre che dal confine russo e bielorusso. Le sirene stanno suonando anche a Leopoli, dove si sono trasferiti i diplomatici quando la crisi si è aggravata.

Mosca ha chiuso la navigazione nel Mar d’Azov, tra l’Ucraina e la Russia. Un rappresentante dell’Agenzia federale per il trasporto marittimo Rosmorrechflot, ha detto alle agenzie russe che “la navigazione è sospesa dalle 4 del 24 febbraio fino a nuovo avviso”, in connessione con “attività antiterroristiche”.

Lo Stato Maggiore delle forze armate ucraine su Facebook ha fatto sapere che i russi stanno bombardando l’Ucraina orientale ma che la situazione è “sotto controllo“.

Secondo la Cnn è stata annunciata un’evacuazione generale nella parte controllata dall’Ucraina di Lugansk, una delle due regioni separatiste che la Russia ha riconosciuto nei giorni scorsi (l’altra è Donetsk). “Raccomandiamo ai residenti della regione di Lugansk di lasciare immediatamente la regione”, ha scritto su Facebook Serhiy Haiday, capo dell’amministrazione statale regionale di Luhansk. “Si sta organizzando l’evacuazione in treno per coloro che non possono partire autonomamente”.

Secondo Bloomberg, la Russia ha usato “armi di alta precisione per distruggere infrastrutture militari ucraine”. Il ministero della Difesa russo ha fatto poi sapere che “le difese aeree dell’Ucraina sono state soppresse”. L’esercito ucraino rivendica di aver abbattuto 5 aerei russi e un elicottero (Mosca smentisce).

Le vittime

Secondo la Bbc ci sarebbero almeno 7 persone morte, altre 9 ferite e 19 disperse. Secondo quanto riferito dalla polizia ucraina, 6 persone sarebbero morte durante un attacco a un’unità militare di Podilsk, alle porte di Odessa. Un’altra è morta a Mariupol.

Kiev: la paura dei cittadini

Alcuni testimoni oculari hanno riferito che a Kiev i cittadini stanno scappando. “Lunghe file ai benzinai” e il traffico nelle strade, soprattutto in periferia, “è intenso”. Gli abitanti della capitale, stando sia alle testimonianze che alle app di monitoraggio del traffico, stanno tentando di lasciare la città.

Nato: “Grave violazione del diritto internazionale”

La Nato condanna duramente l’attacco della Russia all’Ucraina e chiede a Mosca di fermarsi immediatamente, definendo l’azione “una grave violazione del diritto internazionale e una seria minaccia alla sicurezza euro-atlantica”. Il segretario generale Stoltenberg ribadisce il sostegno all’Ucraina e afferma che farà “tutto il necessario per proteggere e difendere i suoi alleati”.

Boris Johnson, premier Uk attacca: “Putin ha scelto la strada degl bagno di sangue e della distruzione”.

Borrel e Von Der Leyen: “Indeboliremo l’economia russa”

L’Europa annuncia sanzioni: “Putin ha portato la guerra in Europa, il suo obiettivo è la stabilità in Ue. Presenteremo oggi un pacchetto di estese sanzioni, indeboliremo l’economia russa”, afferma la presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen. Anche Borrel, Alto rappresentante Ue per la politica Estera è sulla stessa linea: “Adotteremo il più duro pacchetto di misure mai adottato.

Polonia, Estonia e Lituania invocano l’articolo 4 del trattato Nato

Varsavia ha invocato l’articolo 4 della Nato, che prevede consultazioni in caso di minaccia alla sicurezza di uno dei membri dell’Alleanza atlantica. Poco dopo, la premier estone Kaja Kallas ha twittato: “C’è una minaccia per l’intero mondo libero, pertanto il Governo estone ha deciso di innescare le consultazioni ai sensi dell’articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico, in cooperazione con altri alleati, tra cui Lettonia, Lituania e Polonia”. La Lituania dichiara lo stato di emergenza.

Di Maio: “Aggressione gravissima e non provocata”

“L’operazione militare russa è una gravissima e ingiustificata aggressione, non provocata, ai danni dell’Ucraina, che l’Italia condanna con fermezza”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio.

Draghi: “Risponderemo con unità e determinazione”

“Il Governo italiano condanna l’attacco della Russia all’Ucraina. È ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione”. Così il premier italiano Mario Draghi.

Mattarella convoca Consiglio supremo difesa

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo della Difesa per le 16.30 di oggi, giovedì 24 febbraio. Si tratta dell’organi preposto all’esame dei problemi generali politici e tecnici attinenti alla sicurezza e alla difesa nazionale, presieduto dal Capo dello Stato e composto dal presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri per gli Affari esteri, dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze, della Difesa e dello Sviluppo economico, oltre che dal Capo di stato maggiore della Difesa.

I mercati

Mentre la Borsa di Mosca sospende tutti gli scambi e crolla di quasi il 30%, i future sui listini di New York sono in forte calo, perdendo circa il 2%. Vola il prezzo del petrolio: il Brent supera i 100 dollari a barile per la prima volta dal 2014, mentre il Wti è a 95,54 dollari. Anche l’oro sale ai massimi dell’ultimo anno, registrando un +1% a 1.928,80 dollari l’oncia. Crolla il Bitcoin al -8%, sotto i 35mila dollari.

Le Borse asiatiche virano in negativo. Crolla anche il rublo dopo l’attacco della Russia e il presidente Usa ha promesso “severe sanzioni” contro Mosca. La valuta russa sta cedendo il 7,8% sul dollaro, con cui scambia ormai a un passo da quota 90 (88,7 rubli per 1 dollaro). Il calo sull’euro al 7,5% a 99,8.

Lo spread Btp-Bud apre con una fiammata fino a oltre 176 punti base in apertura, con il rendimento del decennale italiano oltre l’1,9%.

Gas: prezzo ad Amsterdam schizza del 41%

Aumenta il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam. Dopo l’attacco, i future sono saliti a un massimo del 41% a 125 al megawattora, in quello che si preannuncia il quarto giorno consecutivo di rialzi.