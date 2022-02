Guerra Russia-Ucraina: cosa sta succedendo e quali sono gli obiettivi di Putin

L’invasione russa mira a spostarsi oltre la linea di contatto dopo il conflitto del 2014 fino al resto del Donbass non occupato, poi a Sud fino a Mariupol, per ottenere l’accesso sul Mar d’Azov con lo scopo finale di ricongiungersi con i territori della Crimea già occupati. Ma qual è l’obiettivo di Putin?

La crisi in Ucraina è degenerata dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto le repubbliche autoproclamate Donetsk e Lugansk. All’alba di questa mattina, giovedì 24 febbraio, il Cremlino ha annunciato un attacco su larga scala nel Paese. Continuano in queste ore le esplosioni. L’invasione russa mira a spostarsi oltre la linea di contatto dopo il conflitto del 2014 fino al resto del Donbass non occupato, poi a Sud fino a Mariupol, per ottenere l’accesso sul Mar d’Azov con lo scopo finale di ricongiungersi con i territori della Crimea già occupati. Ma qual è l’obiettivo di Putin?

Nel breve-medio periodo è senz’altro invadere l’Ucraina e demilitarizzarla. Ma anche indebolirne le istituzioni fino a ottenere un nuovo governo composto da filorussi. Lo scopo è un’ampia riespansione della sfera di influenza russa in un’area che nel 2014, dopo le proteste in piazza, aveva virato verso Ovest chiedendo l’adesione all’Unione europea e alla Nato.

Posizione dell’Europa

“L’obiettivo di Putin è la stabilità dell’Europa e dell’interno ordine internazionale. Vuole portare l’orologio indietro ai tempi dell’Impero russo, ma così facendo mette a rischio il futuro della popolazione russa”, ha affermato questa mattina la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen.

L’Europa ha annunciato che nelle prossime ore, quando comincerà il summit dei Ventisette, lavorerà a un massiccio pacchetto di sanzioni, dopo quelle approvare ieri “bloccando l’accesso alle tecnologie e ai mercati chiave per la Russia, indebolendo l’economia e gli asset russi in Europa e bloccando l’accesso delle banche russe au mercati finanziari europei”.

Per adesso l’esercito ucraino sta affrontando da solo la minaccia russa, ma può contare sulle forniture militari e umanitario oltre che sugli aiuti finanziari dell’Occidente.

Nato

Sul fronte dell’Alleanza atlantica, più volte i Membri hanno ribadito che l’invio di truppe non sarebbe nei piani. Vige infatti la clausola della difesa collettiva, che viene attivata solo in caso di attacco contro uno dei 20 Stati membri. Ma l’Ucraina non è un membro della Nato. Siccome il Paese confina con tutto il fianco orientale dell’Alleanza, i Paesi Nato stanno rafforzando la loro presenza in Est Europa.