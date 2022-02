Guerra in Ucraina: quali saranno le conseguenze per l’Italia

L’Italia, come tutta Europa, sarà travolta dalla decisione russa di invadere l’Ucraina. Non solo per una questione di mediazione con lo scopo di arrivare ad accordi diplomatici, ma anche perché la guerra appena cominciata avrà delle ripercussioni pratiche ed economiche.

Gas

Prima tra tutti, è la questione del gas naturale, il cui prezzo è aumentato del 30,5% in poche ore dall’attacco russo su Kiev e altre città ucraine. Tutte le materie prime sono salite e il petrolio Brent è a 104 dollari. Gli scenari di guerra hanno fatto fin da subito prefigurare lo scenario di un’inflazione. Si stima che nel giro di due mesi salirà il prezzo delle forniture del gas, quindi anche delle bollette.

Blocco dei tir per gli approvvigionamenti

Altra preoccupazione è il blocco degli approvvigionamenti. Le Regioni hanno chiesto al Governo di intervenire con urgenza per scongiurare questa possibilità Il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Massimiliano Fedriga ha affermato: “La situazione che si sta determinando a seguito dell’aumento delle tariffe dell’energia elettrica e del rincaro dei carburanti sta diventando preoccupante anche in relazione alle proteste degli autotrasportatori. C’è il rischio di possibili blocchi di approvvigionamento e di circolazione delle merci, in particolare modo nelle Regioni del Mezzogiorno. Chiediamo che il Governo attivi al più presto su questi temi, un tavolo di confronto con le Regioni coinvolte”.

Migranti in arrivo

Quello dell’arrivo in Italia dei cittadini ucraini che vorranno ricongiungersi con le famiglie che vivono qui, è un tema che il Viminale potrebbe trovarsi ad affrontare già nei prossimi giorni. In queste ore tantissimi civili stanno infatti abbandonando la loro terra e di certo molti saranno diretti in Italia.

Come scrive il Corriere della Sera, secondo l’ultimo censimento Istat, nel nostro Paese “ci sono circa 236mila persone, di cui 75% donne. La Regione che ne ospita il numero maggiore è la Lombardia, seguita da Campania ed Emilia Romagna”. Trattandosi di motivi umanitari, è prevedibile che chi presenterà domanda, avrà una corsia preferenziale.

L’Europa dovrà invece intervenire sulla distribuzione dei migranti in tutti i Paesi, ma la divisione in quote non è mai stata accettata dai Paesi dell’Est.

I militari italiani

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, nei giorni scorsi ha affermato che l’Italia potrebbe schierare fino a 2mila soldati, che sono ora in stato di preallerta.

Il Parlamento dovrà autorizzare la missione in caso di eventuale coinvolgimento nelle operazioni della Nato. Il contingente si aggiungerebbe a quello già dispiegato in Lettonia e Bulgaria.

Basi Nato in Italia già operative

Le basi Nato in Italia, a Vicenza e a Sigonella, sono già operative. Ieri, 23 febbraio, la 173rd Airborne Brigade ha comunicato che “circa 800 soldati della 173/a brigata aviotrasportata Usaf di stanza a Vicenza sono in partenza per la Lettonia, dove saranno dispiegati per rafforzare le capacità difensive dell’Alleanza Nato, in seguito al peggioramento della crisi tra Russia e Ucraina”

Sigonella, da giorni deve partire droni Global Hawk per la sorveglianza dell’area interessata alla crisi in atto.

Crollo delle Borse

Poco prima delle 11 di questa mattina le principali piazze azionarie hanno subito un crollo. Londra perde il 2,5%, Francoforte il 3,5, Parigi il 3,1% e Piazza Affari quasi il 3,9%.

Per non parlare della Borsa di Mosca che arriva al -45% con il rublo che sprofonda in previsione delle sanzioni che arriveranno contro la Russia. Anche lo spread tra Bund tedeschi e Btp italiani sale a 164 punti dell’apertura ai 174.