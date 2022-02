GF Vip, auto vandalizzata: “Ci hanno urinato sopra”. Episodio che lascia tutti senza parole

Ex protagonista del GF Vip racconta quanto sarebbe successo all’auto della madre. Presa di mira dai vandali: “Mi fate schifo”.

Ex concorrente del GF Vip 4 è tornato su Instagram dove ha lasciato tutti senza parole raccontando quanto sarebbe successo alla macchina della madre: distrutta da tre vandali con l’intento di colpire lui.

Nel corso della notte un gruppo di tre ragazzini ha distrutto l’auto della madre di Denis Dosio solo per fare un dispetto all’ex gieffino. Un episodio che non ha lasciato indifferente il 21enne originario di Forlì. Ma nonostante tutto Denis ha voluto lanciare un messaggio provocatorio agli autori del brutto gesto: “Mi avete fatto rialzare più forte di prima”.

L’influencer ha raccontato attraverso le Insta Stories di aver trovato sua madre in lacrime: “Non si accende più l’auto. L’hanno distrutta”. Un triste episodio che in qualche modo lo fa sentire responsabile: sull’auto hanno lasciato un bigliettino con scritto il suo nome. Denis ha spiegato che tra i vandali c’era anche una ragazza: “Sono stati visti nella notte mentre distruggevano l’auto”.

Denis Dosio, hanno distrutto l’auto della mamma. L’ex concorrente del GF Vip racconta quali sono stati i danni

Un risveglio traumatico per la mamma di Denis. Per colpire l’ex gieffino tre vandali hanno distrutto l’auto della signora Dosio. L’influencer attraverso una serie di Insta Storie ha raccontato quali sono stati i danni: “Due ragazzi e una ragazza sono stati visti nella notte distruggere l’auto e urinarci sopra”.

L’episodio non ha lasciato del tutto indifferente il 21enne che nonostante tutto ha deciso di vedere oltre la cosa. “Quello che io voglio dirvi e il messaggio che vorrei che coglieste è che dovete sempre rialzarvi, nonostante tutto e nonostante tutti. Esattamente come me in questo momento“. Denis Dosio ha così invitato i suoi fans ad essere sempre forti, proprio come ha deciso di essere lui dinanzi a questo bruttissimo gesto di cui assieme alla madre è stato vittima: “Mi avete soltanto fatto rialzare più forte di prima”, ha concluso l’ex gieffino.