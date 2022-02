GF Vip 6, spunta il nome dell’eliminato di stasera: web in rivolta

Una nomination che ha fatto molto discutere portando liti furiose al GF Vip 6: ecco chi è l’eliminato di stasera

La finale è vicina, ma uno dei tre concorrenti finiti in nomination dovranno abbandonare definitivamente la Casa senza la possibilità di terminare l’esperienza al reality show fino a metà marzo.

Nell’ultima puntata del GF Vip 6, di lunedì 21 febbraio, sono finiti in nomination Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. La tenore, tuttavia, ha espresso il desiderio di uscire automaticamente senza dare la possibilità ai telespettatori di potersi esprimere: “Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci. E perché non mi trovo più”.

Nella stessa puntata, poi, la tenore ha fatto un appello direttamente al pubblico: “Intanto ringrazio tutti i telespettatori. Visto che ti avevo detto l’altro giorno che era già una vittoria essere arrivata qui a 5 mesi dall’inizio, non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro. Adesso non mi trovo più. Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti. Pubblico vi prego non consideratemi proprio. Il mio è un messaggio con il cuore, voglio andarmene via da qui”.

GF Vip 6, spunta il nome dell’eliminato: è stato accolto l’appello di Katia Ricciarelli?

Dal sondaggio condotto da grandefratello.forumfree.it i 1.928 partecipanti che hanno votato alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’ sembrano aver colto l’appello di Katia Ricciarelli. La tenore ha ottenuto il 29,91% di voti posizionandosi ultima in classifica, dietro Davide Silvestri che ha ottenuto il 33,85% e Nathaly Caldonazzo con il 36,24%. Dati molto vicini tra loro che tengono ancora banco all’eliminazione: si deciderà tutto stasera, non c’è una vittoria schiacciante.

Uscire a questo punto del reality show sarebbe un vero peccato per i tre concorrenti che sono entrati all’inizio dell’avventura e che aspettano la finale prevista per il 14 marzo.