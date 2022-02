“Verrà squalificata”, colpo di scena al GF Vip in vista della finale: cos’è successo

Colpo di scena nella Casa del GF Vip 6: dopo Belli è in arrivo una nuova squalifica? Scopriamo chi sarebbe il destinatario e perché.

A meno di tre settimane dalla finale del GF Vip 6 arriva la seconda e, probabilmente ultima squalifica di questa edizione. Nell’occhio del ciclone sono finite delle affermazioni poco gradite di una showgirl: scopriamo chi.

A finire nell’occhio del ciclone con delle affermazioni che non sarebbero state gradite sia dentro che fuori dalla Casa di Cinecittà, è Nathaly Caldonazzo. La showgirl dal suo ingresso nella Casa ad oggi ha fatto molto discutere per il suo carattere da guerriera ma questa volta i motivi vanno ben oltre.

L’affermazione della showgirl, riportata da Jessica Selassié, resta un mistero in quanto la regia sia riuscita immediatamente a censurare il fatidico momento spostando l’attenzione su altre telecamere installare nella Casa. Intanto sul web si da quasi per certa la squalifica di Nathaly Caldonazzo.

GF Vip 6, Nathaly Caldonazzo a rischio squalifica: le accuse di Jessica Selassié

Cosa abbia detto la Caldonazzo di così terribile non ci è dato sapere: dalla regia sono riusciti a censurare sul nascere il fatidico momento. Stando però alle conversazioni avvenute tra Miriana, Sophie Codegoni e Jessica, la showgirl avrebbe detto qualcosa di molto grave. La principessa con semplici parole ma incisive ha esclamato: “E’ una roba schifosa!”.

La Selassié parlando con gli altri vipponi nella Casa ha ammesso che spera di vedere Nathalye abbandonare il prima possibile il reality di Mediaset: “Ma si rende conto? Ha detto una cosa gravissima! Mi viene da chiederle perché l’ha fatto“. Insomma, adesso non ci resta altro che attendere la puntata di domani, giovedì 24 febbraio, per scoprire quale sarà la decisione di Signorini. Nathaly sarà squalificata? Intanto la showgirl si trova già in nomination assieme a Davide Silvestri e Katia Ricciarelli.