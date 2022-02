“C’è un fantasma qui”, tra paura e scetticismo: al GF Vip 6 succede di tutto

Al GF Vip 6 si sta arrivando alla follia, tra paura e scetticismo una delle coinquiline ha avvistato un fantasma e allerta gli altri

Roba da non credersi a Cinecittà dove una delle coinquiline è convinta di aver visto un fantasma nella Casa del GF Vip 6 ed allerta tutti gli altri. Tra scetticismo e paura si scatena il caos in pochi attimi.

Miriana Trevisan dal suo ingresso in casa al GF Vip 6 non ha mai nascosto la sua ‘sensibilità spettrale’ non ha mai fatto mistero della sua capacità di ‘sentire gli spiriti‘. Martedì notte, però, la vippona l’ha combinata grossa spaventando anche gli altri compagni d’avventura giurando di aver avvistato un fantasma.

“C’è un’entità qua ragazzi. Piacere spirito, adesso però devi andare in pace. Con chi parlo? Con lo spirito. Guardatelo, non lo vedete? L’avete visto? Lo vedi che è lì? Parlo con l’entità!”, così ha esordito Miriana Trevisan nella stanza in cui dormivano Jessica, Barù e Sophie con quest’ultima che ha chiesto alla sensitiva con chi stesse parlando.

Miriana Trevisan al GF Vip 6 ha avvistato un fantasma

Nelle settimane precedenti, Miriana Trevisan ha confessato a Nathaly Caldonazzo di riuscire a capire come stanno le persone attorno a lei, anche in caso di malattie: “Se vedo una persona che sta in un certo modo capisco che problema di salute ha. Però non lo dico mai assolutamente. Se succede anche con i tumori? Sì”.

Un anno fa, c’è stato un episodio analogo con Guenda Goria che affermò di aver visto una presenza accanto ad Elisabetta Gregoraci: “Ho appena visualizzato una signora vestita di nero accanto ad Eli. Una donna magra, mora, una figura affusolata”.

Tempo fa ancora, nella prima edizione del GF Vip fu Alessia Macari la Ghostbuster a vedere una presenza: “Sono sicura di ciò che ho visto e non stavo sognando. Ricordiamoci che siamoa Cinecittà ed è pieno di attrici morte che sono passate da qui. Sono cose reali ed esistono gli spiriti credetemi. Mi sono svegliata di notte in cantina e ho visto questa signora”.