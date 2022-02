Ezio Greggio, duro colpo per il conduttore e per Mediaset: è ufficiale

Un duro colpo per il conduttore e per Mediaset, Ezio Greggio deve fronteggiare tutto senza il compagno d’avventura Enzo Iacchetti

Com’è noto, Ezio Greggio sta portando Striscia La Notizia senza il suo compagno d’avventura fisso, Enzo Iacchetti, che è stato temporaneamente sostituito da Silvia Toffanin fino alla fine della settimana.

Una coppia del tutto inedita siede dietro al bancone di Striscia La Notizia in compagnia delle veline Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti. Una settimana di rodaggio per Silvia Toffanin che si trova a sostituire la pesante assenza di Enzo Iacchetti che, in fin dei conti si fa sentire. Ezio Greggio, a questo punto, si trova a portare avanti il programma senza la sua spalla destra, nonostante la conduttrice di Verissimo faccia magistralmente il suo lavoro.

Tuttavia, la coppia non sembra essere poi così vincente, sicuramente efficace, ma non abbastanza visti i risultati degli ascolti di ieri, mercoledì 23 febbraio, in cui Striscia La Notizia ha raccolto una media di 4.082.000 spettatori con uno share del 16.5%. Si trattano di ottimi numeri per Mediaset se non fosse che, il diretto competitor su Rai Uno ha raccolto 5.252.000 spettatori con il 21.2%. Con I Soliti Ignoti condotto da Amadeus non c’è storia: la vittoria è schiacciante.

Tutti gli ascolti TV della serata di mercoledì 23 febbraio

Michelle Impossible continua a volare su Canale 5 raccogliendo 2.875.000 spettatori pari al 17.1% di share nella sua seconda puntata. Uno show brillante, mai noioso che, però, deve far fronte al dominio di Rai Uno che in prima serata, ieri mercoledì 23 febbraio, ha proposto il film del 2020 di Gabriele Muccino con Micaela Ramazzotti e Pierfrancesco Favino, Gli anni più belli, che ha raccolto 2.947.000 spettatori pari al 14.8% portando a casa un’altra gara di ascolti.

LEGGI ANCHE > > > Silvia Toffanin si commuove in diretta e fatica a proseguire: il motivo del suo crollo

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, registrazioni movimentate: sorpresa Gemma, Maria De Filippi lascia lo studio

Per quel che riguarda, invece, Rai Due, The Good Doctor ha interessato 1.257.000 spettatori pari al 5.2% di share. A seguire The Resident ha ottenuto 1.048.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai Tre, invece, Federica Sciarelli ha raccolto 1.996.000 spettatori pari ad uno share del 10% con Chi l’ha visto?

Per finire con le reti Mediaset, Italia 1 ha raccolto 1.209.000 spettatori con il 7.7% di share grazie a Teo Mammuccari e Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene. Su Rete 4, invece, sono stati in 601.000 gli spettatori con il 3.6% di share a seguire Controcorrente.