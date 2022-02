Doc – Nelle tue mani non andrà più in onda, cambia il palinsesto Rai: il motivo

La Rai a sorpresa di tutti modifica il palinsesto e questa sera salterà la puntata di Doc – Nelle tue mani. Il motivo di tale scelta.

Dopo gli ascolti record di Sanremo 2022, la Rai continua a sorridere. Rivelazione assoluta di questa stagione televisiva è Doc – Nelle tue mani.

La fiction sta ottenendo un riscontro senza precedenti con il pubblico. La quarta puntata in onda su Rai 1, ad esempio, ha raggiunto oltre 6.3 milioni di utenti, confermando l’ampio interesse generato nei primi tre episodi. Sono diversi i protagonisti del successo di questa serie tv. Tra tutti spiccano le figure di Luca Argentero e Matilde Gioli, due artisti che stanno molto a cuore dei telespettatori. Quest’oggi sarebbe dovuto andare in onda il consueto appuntamento del giovedì ma purtroppo la fiction salta.

La Rai è stata costretta a modificare il palinsesto di oggi giovedì 24 febbraio 2022. In prima serata non andrà in onda il sesto degli otto appuntamenti della serie Tv Doc. Rai1 in sostituzione trasmetterà uno Speciale TG1 a partire dalle 21.25, incentrato sugli attuali sconvolgimenti geopolitici che stiamo vivendo. Il mondo stamattina ha avuto un triste risveglio dopo aver visto le immagini dell’invasione Ucraina da parte della Russia di Putin. La diretta fornirà agli italiani approfondimenti e continui aggiornamenti sulla situazione bellica.

Quando tornerà in onda Doc-Nelle Tue Mani?

Al momento si sa ben poco. Le decisioni di Viale Mazzini dipendono dall’andamento degli eventi che stanno colpendo l’Europa e quindi, almeno per il momento, è difficile fare previsioni. Anche durante la settimana di Sanremo, Doc – Nelle tue mani ha subito una riprogrammazione. L’appuntamento previsto per il 3 febbraio 2022 è stato spostato alla settimana successiva, al 10 febbraio, per dare spazio alla kermesse canora.

Resta da vedere come si comporteranno le altre reti. Infatti oggi dovrebbe andare in onda il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip che, almeno per il momento, non è stato cancellato.