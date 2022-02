Charlene di Monaco rompe il silenzio e sorprende tutti. Lo fa per la prima volta da quando è ricoverata.

Il 2021 è stato un anno travagliato per Charlene di Monaco. Solo poco tempo fa una nota diffusa da Page Six ha raccontato di una Charlène di Monaco in condizioni preoccupanti.

Secondo tale indiscrezione la principessa sarebbe stata sottoposta a degli interventi chirurgici che l’avrebbero portata a perdere una notevole quantità di peso.

Quando è tornata a casa era visibile a tutti la sua eccessiva perdita di peso e le fonti citate dal magazine hanno parlato di una situazione più grave di quella resa nota da Palazzo Grimaldi. A fare da contraltare a questa rivelazione sono prontamente arrivate le dichiarazioni del padre di Charlene.

Michael Wittstock nelle settimane scorse ha affermato che sua figlia “supererà tutto e ne uscirà più forte”. Le dichiarazioni rilasciate al giornale sudafricano You hanno trasmesso ottimismo a tutti. Papà Michael conosce la tempra della figlia, che ha un passato da nuotatrice e che ha sempre accettato le sfide e gli “allenamenti durissimi”.

Le sfide continuano anche nel 2022. Charlene di Monaco non potrà ancora tornare a casa. Il suo rientro, stimato per la fine di gennaio, slitterà ancora una volta. La principessa “pesa 46 chili, ossia 4 chili in meno rispetto a quando è tornata dal Sudafrica”, sono state le ultime indiscrezioni diffuse dal Royal Central nei giorni scorsi. Nelle ultime ore però la Wittstock ha parlato dalla clinica in cui è ricoverata.

Charlene di Monaco lo fa per la prima volta e rompe il silenzio: cos’è successo

Charlene di Monaco è tornata a parlare per la prima volta da quando è ricoverata dallo scorso novembre in clinica. Sono mesi che la principessa non rilascia alcuna dichiarazione in merito alle sue condizioni di salute e le ultime dichiarazioni sono dei ringraziamenti nei confronti degli gli autori di Blitz, il manga giapponese che l’ha voluta come protagonista.

“Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, splendidamente creato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L’idea di partecipare all’avventura di Blitz mi è subito piaciuta e vorrei ringraziare Cédric Biscay per avermi portata a scoprire il mondo dei manga”.