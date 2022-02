Canone Rai, in arrivo una clamorosa decisione del Governo: lo scenario. Tutto quello che gli utenti devono sapere riguardo l’imposta sulla tv di Stato

Dopo qualche anno e diverse polemiche si va verso l’addio del canone dalla bolletta dell’energia elettrica. Nei prossimi mesi può cambiare di nuovo tutto.

Era stata una scelta specifica del Governo Renzi per la lotta all’evasione fiscale. L’inserimento del canone Rai all’interno della bolletta elettrica era un chiaro tentativo di bloccare i furbetti che non ottemperavano al pagamento del servizio della tv di Stato. In 7 anni però di cose ne sono cambiate parecchie, sia a livello internazionale che all’interno del nostro paese. L’Unione Europea ha suggerito al Governo Draghi di non inserire all’interno dell’imposta sull’energia cose ad essa non del tutto attinenti. Proprio per questo, dopo la direttiva comunitaria, l’esecutivo sta cercando di trovare una nuova soluzione per gli utenti. Un ritorno al passato che potrebbe essere attuato nei prossimi mesi, con una scorporazione del canone.

Canone Rai, cambia la modalità di pagamento: niente più bolletta dal 2023

Le modifiche relative a quest’ultimo sono indicate nel nuovo Decreto Concorrenza. Il codice riporta delle variazioni sul versamento della tassa. Come detto l’Italia dovrà adoperare questo aggiornamento dopo aver aderito al programma del PNRR europeo. La cancelleria europea richiede una trasparenza per il versamento di tutte le componenti aggiuntive che compongono le bollette della luce.

Questo si tradurrà a partire dal 2023 in un’abolizione del canone per tutti i cittadini italiani. Ora resta da capire come l’Italia definirà il nuovo pagamento fuori dalle bollette. Ricordiamo che ogni anno il totale dei fondi pubblici per la tv di Stato ammonta a 1,7 miliardi di euro. L’importante sarà evitare un ritorno alla pesante evasione che caratterizzava il nostro paese prima del 2015 e che spinse Renzi a tale decisione. Sempre dal 2015, in più, il totale del pagamento è sceso dai 117 euro di allora ai 90 attuali. In più i cittadini possono usufruire di una spalmatura del tributo in dieci rate mensili. Quello che sembra certo è che qualsiasi sia il nuovo modello di pagamento, la cifra da corrispondere dovrebbe rimanere la stessa.