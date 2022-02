Ballando con le Stelle, un concorrente amatissimo sbarca a La Pupa e il Secchione. Il suo ritorno in tv ormai è cosa fatta

La tv italiana è fatta anche de serialità e non è un discorso che riguarda solo le serie tv. Ci sono programmi che tornano ciclicamente e ogni volta devono sorprendere con personaggi sempre nuovi. Succederà presto anche a La Pupa e il Secchione.

Sono passati 16 anni dalla prima edizione che ha lanciato diversi personaggi e promosso un nuovo modo di fare televisione mescolando la cultura alla bellezza e viceversa. In questa edizione del programma, condotto per la prima volta da Barbara D’Urso, però non mancheranno le sorprese e una è rappresentata da un volto amatissimo dal pubblico anche se è molto discusso.

Stiamo parlando di Federico Fashion Style che secondo quanto anticipa ‘Novella 2000’ sarà uno dei protagonisti. Per una volta abbandonerà i suoi saloni di bellezza e vestirà panni nuovi. Diventerà infatti opinionista nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione, affiancando con i suoi interventi la conduttrice.

Ballando con le Stelle, un concorrente farà compagnia a Barbara D’Urso

In effetti per un programma che parla anche di bellezza, una presenza come la sua è altamente indicata. E con Barbara D’Urso, che ha dovuto affrontare più volte da ospite delle sue trasmissioni, formerà una coppia invidiabile. Ma non sarà solo perché accanto a lui dovrebbe esserci, secondo le ultime indiscrezioni, anche la scrittrice e filosofa Barbara Alberti, già vista come concorrente al Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE >>> Silvia Toffanin, grandi progetti per il futuro: Pier Silvio Berlusconi ha deciso

LEGGI ANCHE >>> GF Vip, auto vandalizzata: “Ci hanno urinato sopra”. Episodio che lascia tutti senza parole

Ma quando comincerà la nuova stagione de La Pupa e il Secchione in prima serata su Italia 1? La puntata di debutto è prevista per martedì 15 marzo, in concomitanza con la Champions League. Otto in tutto le puntate previste che decreteranno la coppia vincitrice dell’edizione 2022.