Ballando con le Stelle, storico volto dice addio ai social dopo lo scoppio della guerra: fan sconvolti. Purtroppo le vicende geopolitiche influenzano anche la tv

Una delle storiche ballerine dello show di Milly Carlucci ha fatto un passo indietro viste le sue origini ucraine e la difficoltà nel vivere una situazione che sta per degenerare.

Dopo aver dovuto superare due mesi di durissima pandemia, tra restrizioni ed emergenze sanitarie, ora è il momento della guerra. La Russia ha deciso di invadere l’Ucraina, come confermato dallo stesso presidente Putin “per salvaguardare gli interessi nazionali“. Uno scossone non accettato dalla Nato, posta al fianco di Kiev e con mire di protezione. Uno scenario che Mosca non poteva accettare e che ha portato all’ultimo passo militare e allo scoppio di un nuovo conflitto. Il 24 febbraio 2022 rimarrà segnato sul calendario come il primo passo russo in questa battaglia. Le reazioni internazionali, sia politiche che civili, sono state molteplici. A molti sembra incredibile che si possa tornare a parlare di guerra dopo tutte le difficoltà che l’umanità ha dovuto superare recentemente. Questo ha portato ad uno sfogo anche piuttosto sentito da parte di una protagonista della nostra televisione.

Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina lascia i social a causa della guerra: “Mi mette ansia”

La ballerina di ‘Ballando con le Stelle’, Anastasia Kuzmina, ha affidato il suo pensiero ai social. La 28enne si è trasferita da bambina a Bologna, dopo essere nata in Ucraina. Su Instagram ha pubblicato la bandiera del suo paese, senza inserire nessun commento.

Un messaggio molto toccante, con la forza delle immagini che vale molto più delle parole. Un gesto di vicinanza ai suoi connazionali, in un momento estremamente difficile.

Nelle stories la Kuzmina ha poi condiviso alcuni aggiornamenti sul conflitto ucraino. Ai molti commenti di sostegno che ha ricevuto dai followers, Anastasia ha risposto con molti ringraziamenti.

La quinta classificata di ‘Ballando con le Stelle 16’ ha deciso di abbandonare per un po’ Instagram, perchè come da lei ammesso le “mette ansia”. Nei prossimi giorni non sarà quindi più attiva, preferendo non leggere le notizie che riguardano la guerra anche sui social. Poche settimane fa aveva scritto di essere impegnata nel cercare di portare in Italia anche il resto della sua famiglia, in particolar modo la nonna e la zia, rimaste a Kiev. La speranza è che al più presto la situazione possa risolversi per il bene di tutti.