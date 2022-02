Anticipazioni Uomini e Donne, due novità nel parterre: terribili notizie per Biagio

La penultima puntata della settimana di Uomini e Donne andrà avanti con terribili notizie per Biagio Di Maro e due nuovi ingressi nel parterre

Oggi a partire dalle 14:45 ci sarà una nuova puntata di Uomini e Donne divisa tra Trono Classico e Trono Over. Quest’ultimo regalerà diverse emozioni con due nuovi ingressi ed una terribile notizia per Biagio Di Maro.

Periodo non semplice per Biagio Di Maro ad Uomini e Donne: non solo forti discussioni con Armando Incarnato, ma oltre al danno c’è anche la beffa. Oggi, a partire dalle 14:45, assisteremo ad una nuova puntata in cui il Trono Over regalerà particolare entusiasmo. Tanto per cominciare, al centro delle vicende ci sarà proprio il cavaliere partenopeo e la dama Giuliana. Quest’ultima, infatti, già nella puntata di ieri ha mostrato la sua voglia di chiudere la frequentazione con il cavaliere: sarà lui ad essere oggetto di attacco da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Non è tutto. Al Trono Over, infatti, arriveranno due nuove dame, Sara e Daniela. Verranno presentati loro i primi due cavalieri, uno ciascuna. Mentre Sara sarà inizialmente restia e poi si lascerà convincere, Daniela avrà un vero e proprio colpo di fulmine: è già amore? Per restare in tema cavalieri partenopei, per Armando Incarnato arriverà un’altra donna, chissà che non possa essere la volta giusta.

Anticipazioni Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraya ai ferri corti

Nonostante tra Luca Salatino e Soraya sembrava esserci una certa sintonia, soprattutto da un punto di vista intimo, qualcosa non è andato per il verso giusto. In studio, infatti, verrà mostrata un’esterna tra i due che, però, finiranno per litigare ed il tronista prenderà in mano la situazione chiudendo l’incontro.

Per il momento, Luca Salatino ha il dominio del Trono Classico perché Matteo Ranieri è attualmente senza corteggiatrici. Denise è stata eliminata dal tronista che vuole concentrarsi soltanto su Federica, una delle prime corteggiatrici scese per lui. Quest’ultima, però, nel corso delle scorse puntate è stata rimandata a casa perché le era stata rilevata una temperatura troppo alta per il rispetto delle normative anti-Covid.