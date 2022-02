Anticipazioni Love is in the air, tragico evento si abbatterà sui Bolat: Serkan non sa niente!

Le anticipazioni di Love is in the air parlano di un tragico evento che si abbatterà sui Bolat mentre Serkan comincia una nuova vita

Nelle prossime puntate di Love is in the air, Serkan mostrerà ancora una volta ad Eda una prova di smisurato amore sacrificandosi per lei. Quello che il Bolat non sa è che sulla sua famiglia si sta per abbattere un tragico evento.

L’ArtLife si avvia verso il fallimento e, per quanto Eda tenti di nasconderlo, Serkan se ne rende conto in men che non si dica. In un primo momento, stando alle anticipazioni, il Bolat sarà furioso non solo con la Yildiz, ma anche con Pril e Engin. Tuttavia, dopo averci rimuginato per un lungo tempo, Serkan prende una decisione difficile, ma molto pensata: vende le sue quote dell’ArtLife per aiutare il progetto italiano di Eda.

Un sacrificio che costerà caro al Bolat, ma che faranno infuriare Pril ed Engin che si sentiranno abbandonati dal socio di sempre. Dal momento della vendita delle quote, i quattro amici smetteranno di parlarsi e vedersi.

Anticipazioni Love is in the air, Serkan cambia vita: non sa cosa sta per accadere

La sorella di Serkan, Aydan, avrà dei momenti di grande crisi perché ha paura di diventare povera: da questo momento in poi, la donna comincerà a vendere cavalli, ori di famiglia e altri affetti importanti. Intanto anche il Bolat è senza lavoro perché ha ceduto le sue quote dell’ArtLife, pertanto deciderà di dedicarsi ad un nuovo impegno: diventerà docente all’Università di Istanbul nella facoltà di Architettura. Non sarà tutto rose e fiori per Serkan perché i suoi studenti lo conoscono ed è ben voluto per la sua fama, ma sarà difficile instaurare un ruolo autoritario con loro.

Serkan organizzerà una cena per rivelare alla famiglia il cambio vita, ma non sa che un tragico evento sta per abbattersi sui Bolat. Eda, immensamente grata al suo amore, proverà a dargli dei consigli per essere un buon docente, ma lui non l’ascolterà: nasceranno nuovi conflitti nella coppia.