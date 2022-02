Amici 21, allievi sempre più vicini all’eliminazione: “Passate il tempo da villaggio” – VIDEO

Due allievi di Amici a rischio eliminazione: la comunicazione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano coglie tutti impreparati.

Manca sempre meno al Serale di Amici e intanto gli insegnanti, Zerbi e Celentano, sono stati portatori di cattive notizie. I due nel daytime odierno hanno convocato e rimproverato 7 ragazzi perché poco attenti ai propri doveri nella scuola di Mediaset.

La produzione di Amici segue in maniera costante gli allievi del talent show di Mediaset, anche quando questi sono in casetta. A tal proposito, nel corso dell’ultimo day time Zerbi e Celentano si sono fatti portatori di cattive notizie: a non impegnarsi nella scuola di Amici sono sette allievi. Questi ultimi non si mostrano propensi allo studio.

Ma chi sono i ragazzi chiamati in causa? Aisha, LDA, Christian, Calma, Leonardo, Nunzio e Crytical. I due insegnanti hanno detto loro: “Siete spesso a passare il tempo in modo da villaggio. Non vi dà per niente né lustro né vi aiuta a crescere”. Per questo motivo Alessandra Celentano e Rudy Zerbi hanno stabilito che due di questi sette allievi saranno eliminati. Ovviamente si tratterebbe di un eliminato nella sezione ballo e uno in quella del canto.

Amici 21, cattive notizie per 7 allievi: chi rischia più di tutti l’eliminazione

Cattive notizie per alcuni allievi di Amici 21. Nel daytime odierno Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno convocato 7 ragazzi che, a detta della produzione del talent show di Mediaset, non starebbero affrontando correttamente il loro percorso nella scuola di Maria De Filippi.

Infine come ha annunciato il coach, per stilare una classifica è stato richiesto l’intervento di due professionisti sia nel ballo che nel canto: “Chi sarà ultimo andrà a casa oggi stesso. Uno per il canto e uno per il ballo”. Staremo a vedere domani chi rischierà l’eliminazione ad Amici: tra i più papabili vi sarebbero Crytical, Nunzio, Calma e Leonardo.