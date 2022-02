“Sono amareggiata e delusa”: celebre volto fatto fuori da Uomini e Donne!

Dopo essersi allontanata da Uomini e Donne, ex protagonista accusa il programma della De Filippi: perché è scomparsa dalla scena

A puntare il dito contro il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque è stata un’ex dama del trono over. Dopo aver preso le distanze dallo studio di Mediaset, si è lasciata andare ai microfoni di PiuDonna.

A parlare della sua esperienza a Uomini e Donne è stata l’ex dama del trono over Marika Geraci. La ragazza, raggiunta da PiuDonna ha raccontato cosa l’avrebbe portata ad abbandonare il programma della De Filippi e nel farlo ha tirato in ballo anche Rudy Zerbi. Marika ha innanzitutto rivelato che i produttori studiano ogni piccolo dettaglio a partire dalle “sedute in base ai gusti”.

Inizialmente, appena arrivata a Uomini e Donne, Marika stava conoscendo Incarnato: “Un uomo diverso da quello che vedete a casa, era molto dolce. Resto convinta del fatto di piacergli molto”. Le cose tra i due però si sono messe male quando l’ex dama ha deciso di intraprendere una conoscenza con Marcello Messina. Una scelta che, come ha sottolineato la stessa Marika, è stata maturata solo dopo aver saputo del regalo che l’imprenditore napoletano aveva fatto a Jessica: un mazzo di rose.

Da quel momento gli attriti tra Marika e Armando hanno preso il sopravvento. Intanto l’ex dama non si è risparmiata nel lanciare un’accusa al cavaliere: “Lui fa finire le sue frequentazioni perché non si può fidanzare. Noi siamo andati oltre in un mese e mezzo di conoscenza, ma è ugualmente finita”.

Marika Geraci fatta fuori da Uomini e Donne senza alcuna spiegazione: ” Sono amareggiata e delusa per il modo in cui mi hanno trattata”

Chiuso il capitolo con Armando Incarnato, Marika Geraci si è concessa l’opportunità di approfondire la conoscenza con Diego. Il cavaliere dagli occhi azzurri ha sin da subito colpito la Geraci e la loro storia è andata avanti nonostante le critiche e le accuse di chi credeva che entrambi recitassero.

Intanto la palermitana ha dichiarato che sia lei che Diego avevano deciso, come tutte le coppie nate a Uomini e Donne, di abbandonare insieme il programma ma la redazione li ha fatti fuori senza dargli l’opportunità di salutare il pubblico di Canale Cinque nonché Maria De Filippi. Per questo motivo Marika ha rivelato di aver contattato la redazione. “Hanno ipotizzato che noi fossimo una coppia finta. Illazioni che non mi sono piaciute”, ha chiosato l’ex dama puntando il dito contro una referente di Uomini e Donne.

Ma a distanza di qualche giorno, come la stessa Marika ha aggiunto, la redazione li ha chiamati per concedergli l’uscita che desideravano. Arrivati a Mediaset, però, i due hanno notato qualcosa di strano: un ragazzo della redazione li ha fatti uscire dal camerino per raggiungere lo studio quando, in seguito ad una telefonata, li ha invitati a tornare indietro perché c’era stato un problema.

Nel frattempo, dalle 13:00 alle 18:30, l’ormai ex dama ha spiegato che è rimasta rinchiusa in camerino assieme a Dario senza ricevere più alcuna notizia sul loro destino. A raggiungerli nel tardo pomeriggio è stato Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha detto loro che Maria aveva deciso di interrompere prima le registrazioni della puntata. A tal proposito la Geraci ha ammesso di essere rimasta molto amareggiata e delusa: “Non mi hanno dato la possibilità di mostrare che non ero lì soltanto per visibilità, ma che avevo trovato un compagno con cui uscire mano nella mano”.