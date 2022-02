Uomini e Donne anticipazioni: forfait di una protagonista, altra mazzata per Ida Platano. C’è grande attesa per la nuova puntata del programma di Maria De Filippi

Sono attese delle novità importanti che riguarderanno sia il Trono Classico che quello Over. Al centro della scena c’è anche Diego Tavani e il suo corteggiamento con Gloria Nicoletti.

c’è grande fermento per la puntata di mercoledì 23 febbraio di Uomini e Donne. Il format di Maria De Filippi, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 vedrà diversi colpi di scena, secondo quanto annunciato dalle classiche anticipazioni di settore. Nel Trono Over gli occhi sono puntati sulla frequentazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Quello che però colpirà gli ascoltatori è che la frequentazione di quest’ultimo con Gloria sta andando avanti. I due si stanno conoscendo e questo potrebbe incrinare il rapporto con Ida. Questa per la la Platano potrebbe essere un’altra brutta mazzata, considerando come è andata a finire la sua storia con Diego Tavani. La coppia sembrava funzionare bene e invece la relazione è stata interrotta per dar spazio a nuove conoscenze. La famosa Dama si è gettata nella conoscenza di Alessandro, mentre il bel Cavaliere è alle prime uscite con Gloria.

Uomini e Donne anticipazioni: forfait per Federica Anversano, Ida e Diego per strade diverse

Diego sta frequentando l’ex fiamma di Armando Incarnato e secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 23 febbraio, i due racconteranno di aver passato una settimana insieme. La Dama però non sarebbe rimasta molto felice del trattamento ricevuto, tra le poche attenzioni al telefono e la mancanza di un bacio.

Sempre per il Trono Over si concluderà male la storia tra Giuliana e Biagio Di Maro. La dama dirà di non voler più frequentare il cavaliere, dicendo di essersi resa conto di non essere molto “presa”. Un taglio netto senza tirarla troppo per le lunghe.

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, al centro della scena c’è sempre Matteo Ranieri, che sta vivendo nelle ultime settimane un’importante battuta d’arresto. Il tronista, infatti, è rimasto senza corteggiatrici. Denise Mingiano ha abbandonato definitivamente tra le polemiche lo show, mentre con Federica Aversano sembra non essere scoccata la scintilla. Nella puntata del 23 febbraio, a questo riguardo, ci sarà un’altra brutta notizia. Federica Aversano non potrà entrare in studio e parlare con lui, perché poco prima dell’ingresso accuserà i sintomi della febbre. La corteggiatrice è comunque negativa al tampone per il Covid.