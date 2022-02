Ucraina, chiamata alle armi di Zelensky ai riservisti e l’appello ai cittadini: “Lasciate la Russia”. Putin: “Nostri interessi non negoziabili”

Il ministro italiano della Difesa Lorenzo Guerini ha annunciato che l’Italia non starà a guardare ed ha ricordato che i militari sono già operativi in Lettonia, Romania e nel Mediterraneo.

Europa e Stati Uniti d’America hanno annunciato sanzioni contro la Russia. “Andremo molto oltre i passi intrapresi nel 2014”, ha annunciato Joe Biden. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenski ha annunciato al Parlamento l’intenzione di richiamare i riservisti dell’esercito di età compresa tra i 18 e i 60 anni per un periodo straordinario a partire da oggi, 23 febbraio 2022.

LEGGI ANCHE: Quarte dosi, dal primo marzo via libera per immunodepressi, Figliuolo: “In arrivo Novavax”

Un decreto firmato dal presidente indica che Kiev si sta preparando a difendersi. I riservisti dovranno prestare servizio per massimo un anno. “Dobbiamo aumentare la preparazione dell’esercito ucraino a tutti i possibili cambiamenti nell’ambiente operativo”, ha spiegato Zelensky in un videomessaggio. “Si tratta esclusivamente di cittadini assegnati alla riserva operativa”. Secondo la Bbc, gli esperti stimano che vi siano circa 900mila persone alla riserva delle forze armate ucraine. Il Governo ucraino ha raccomandato ai suoi cittadini di lasciare la Russia.

Canada invia 460 militari in Lettonia, Putin: “Siamo aperti al dialogo”

Il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato l’invio di 460 militari in Lettonia. L’annuncio segue quello sulle sanzioni economiche ai danni della Russia. Alcune foto satellitari mostrano i militari russi durante una manovra in Bielorussia, mentre Putin sostiene di voler trovare ancora “una soluzione diplomatica” per la crisi. Lo ha detto durante un intervento in tv nella Giornata del difensore della patria. Ha anche aggiunto che le soluzioni diplomatiche “non hanno un carattere negoziabile degli interessi e della sicurezza del paese”. E che “il nostro Paese è sempre stato aperto al dialogo diretto e onesto per trovare soluzioni diplomatiche ai problemi più complessi. Tuttavia gli interessi e la sicurezza dei nostri cittadini non sono negoziabili per noi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Scuola-lavoro, Gemma (eurodeputata M5S) a iNews24: “Lo stage non retribuito è una vergogna che va eliminata”

Regno Unito: “In caso di invasione totale, nulla sarebbe fuori discussione”

Ma Londra non crede alla parole di Putin: “Mosca punta su Kiev”, come afferma Liz Truss, a capo della diplomazia, alla Bbc. Si è detta “molto preoccupata per un’imminente invasione dell’Ucraina. La Russia ha circondato l’Ucraina quindi potremmo assistere a un attacco da una varietà di direzioni”. In caso di invasione, ha sottolineato, l’Uk aumenterà le sanzioni: “Nulla sarebbe fuori discussione in caso di un’invasione totale”.

Usa: Biden rifiuta incontro con Putin

Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, ha fatto sapere che non è in programma un incontro tra Joe Biden e Vladimir Putin. Gli Us non “chiuderanno mai completamente la porta della diplomazia”, ma serve che la Russia cambi atteggiamento. Il segretario di Stato Antony Blinken e il ministro degli esteri ucraino Sergei Lavrov avrebbero dovuto incontrarsi domani, giovedì 24 febbraio, ma il loro incontro è stato cancellato.

LEGGI ANCHE: Inchiesta Open, Renzi alla prova in Senato: maggioranza divisa

Le sanzioni Usa hanno colpito cinque persone dell’élite russa: il capo dei servizi segreti Aleksandr Bortnikov e suo figlio Danis, l’ex premier e ora primo vicecapo di gabinetto dell’Amministrazione presidenziale Sergei Kiriyenko e suo figlio Vladimir e il ceo di Promsvyazbank Petr Fradkov.

Papa Francesco: “Digiuniamo per la pace il 2 marzo”

Papa Francesco ha annunciato il digiuno per la pace il 2 marzo: “Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti – ha affermato al termine dell’udienza generale nel suo appello per la pace in Ucraina – Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti, perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra”.

Il Papa si appella ai politici, “perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra, il padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte la parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora di più sofferenza alle popolazioni, screditando il diritto internazionale”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Tempesta Eunice in Gb: le raffiche di vento fanno ribaltare il camion

Cina: no alle sanzioni contro la Russia

Il Ministero degli Esteri cinese è contrario alle sanzioni contro la Russia e si augura che tutte le parti coinvolte nella crisi ucraina cerchino di risolvere la questione attraverso la calma e il dialogo.

Italia: “Continuiamo a cercare il dialogo ma serve risposta ferma”

Intanto il ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini ha chiesto un passo indietro a Putin. “La Nato e l’Unione europea hanno lavorato e continuano a lavorare incessantemente per una soluzione politica. I fatti sono andati nella direzione opposta. Continuiamo però, a ritenere che la via diplomatica sia la strada maestra. Questo non significa che non occorra una risposta ferma”, così il ministro Guerini, che ha anche annunciato che l’Italia non starà a guardare ed ha ricordato che i militari sono già operativi in Lettonia, Romania e nel Mediterraneo. Proprio in Romania c’è la missione affidata all’Aeronautica italiana, dove i piloti garantiscono che nessun velivolo si avvicini allo spazio aereo della Nato.

GUARDA ANCHE: Cagliari-Napoli, scontri dopo la partita: la polizia carica gli ultras

Usa inviano dispiegamento di truppe nei Paesi baltici

Intanto sul fronte gli Usa mandano un dispiegamento aggiuntivo di truppe nei Paesi baltici membri della Nato. 800 militari, un battaglione di fanteria, arrivano anche dall’Italia. Il Pentagono ha approvato anche il trasferimento fino ad otto F35 e 20 elicotteri da attacco Apache dalla Germania al fianco orientale della Nato. Altri 12 elicotteri uguali saranno sposati dalla Grecia in Polonia.

Alcune immagini satellitari di Maxar Technologies pubblicate da Reuters mostrano un nuovo dispiegamento di oltre 100 veicoli militari e dozzine di tende per soldavi al Sud della Bielorussia, a 40 chilometri dal confine con l’Ucraina. Altre foto mostrano un nuovo ospedale da campo in Russia occidentale, vicino Belgorod, a una ventina di chilometri dal confine ucraino. Nei giorni scorsi sono stati documentati anche spostamenti di mezzi pesanti al confine con l’Ucraina orientale.

Villaggi distrutti in Donbass

In Donbass intanto, l’esercito ucraino e le milizie filorusse continuano a combattere. Già dalle prime ore di questa mattina sono cominciati i bombardamenti. Tra ieri e oggi hanno subito danni tante case dei villaggi, alcune completamente distrutte. Molti residenti sono andati via, quelli rimasti non hanno gas, internet funziona male e anche la luce quasi non c’è più.