“Si è suicidato subito dopo l’incidente”, il racconto toccante di Soleil al GF Vip – VIDEO

Un racconto molto toccante di Soleil al GF Vip che, parlando con Antonio Medugno ha messo a nudo le sue fragilità

Il percorso dei gieffini si sta avviando verso la fine e Soleil Sorge sta mettendo a nudo le sue fragilità. L’ex tronista si è lasciata andare in un racconto che ricorda del tragico incidente in cui è stata coinvolta.

Con la voce tremante e evidentemente fragile, Soleil Sorge ha raccontato ad Antonio Medugno di un incidente in cui è stata coinvolta. Il tragico evento che ha particolarmente segnato la sua vita risale a circa dieci anni fa: “Abbiamo tutti perso coscienza, io mi riprendo un attimo e vedo la gente che arriva da fuori e la macchina che sta fumando perché stava prendendo fuoco. Io avevo la spalla che era uscita di fuori ma sono riuscita ad aprire lo sportello con un amico e tirare fuori gli altri perché l’ambulanza non era ancora arrivata”.

Aprendosi con il suo compagno d’avventura, il tiktoker entrato in corsa al reality show, Soleil Sorge ha avuto un evidente crollo mettendo a nudo la sua fragilità.

GF Vip 6, Soleil Sorge racconta dell’amico suicida a seguito dell’incidente

Soleil racconta il brutto incidente in auto 💔 Tutti siamo bravi a giudicare all’apparenza, ma in fondo anche lei ha passato dei momenti difficili, brutti e ha ancora delle ferite aperte ❤

Ricordatevi di mettere sempre la cintura!#gfvip #solearmy @Soleil_stasi pic.twitter.com/GIdUq9DuBu — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 23, 2022

Nonostante Soleil sia uscita quasi illesa dall’auto incidentata, qualcuno ha avuto la peggio: “Il ragazzo che guidava è andato in blackout, ha avuto di tutto. Quello accanto gli si è spostata la colonna vertebrale di millimetri, aveva il polmone bucato. L’altro stessa cosa, il braccio fratturato in dieci punti. Il mio amico che stava sopra, sdraiato, ha avuto la gamba totalmente andata, a pezzettini”, ha raccontato a voce rotta la vippona, “Lui non si poteva permettere di studiare e andava avanti con una borsa di studio perché faceva il Kicker nella squadra di football, che è quello che dà il calcio alla palla all’angolo all’inizio, quindi ha perso la possibilità di fare l’atleta e di andare all’università”.

LEGGI ANCHE > > > L’Isola dei Famosi 2022, la nota soubrette conferma: sarà insieme al fidanzato

NON PERDERTI > > > Un Posto al Sole, incidente e ricovero in ospedale per uno dei protagonisti: le sue condizioni

E poi il gesto inaspettato, il ricordo che voleva non tornasse mai e che l’ha colpita particolarmente segnandole la vita: “Passa un po’ di tempo tra assicurazioni, danni, la penale legale perché stava guidando la macchina dell’altro perché gli avevano tolto la patente. Questo mio amico che guidava, dopo sei mesi, non ha più retto i sensi di colpa e si è tolto la vita”.