Simona Ventura commenta la “presunta separazione” Blasi-Totti: che affondo!

Simona Ventura ha pubblicato un messaggio sui social media in cui ha voluto prendere posizione sul gossip riguardante il presunto divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ecco le sue parole che richiamano la separazione da Bettarini.

Simona Ventura è incredibilmente intervenuta pubblicamente per commentare i gossip che riguardano le voci di un presunto divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti. La presentatrice di Citofonare Rai 2 ha rivendicato “esperienza” nelle separazioni pubbliche, ricordando quanto le è successo durante la separazione da Stefano Bettarini.

Simona Ventura, infatti, si era sposata in diretta televisiva, ed ogni momento della separazione da Bettarini era stato purtroppo documentato sui giornali. Supersimo ha ammesso di aver molto sofferto per questa situazione, che trova che oggi sia forse addirittura amplificata dal fatto che oggi ci sono anche i social media.

Divorzio Ilary Blasi-Francesco Totti, parla Simona Ventura

Simona Ventura ha voluto giustamente sottolineare la differenza che c’è e ci deve essere nel corso di una separazione per i ruoli di coniugi e genitori. Il focus della presentatrice di Rai 2 è proprio quello di sottolineare come siano i figli a subire le ripercussioni più pesanti di un’eventuale separazione, e che Ilary e Francesco rimarranno per sempre genitori.

Riguardo la probabilità di divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti, la Ventura è molto prudente, e parla di presunta crisi, augurandosi: “Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia“.

Francesco Totti smentisce la fake news: “Ci vuole più rispetto“

Simona Ventura è stata sommersa dalle critiche dei fan per il messaggio pubblicato riguardo il presunto divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti. Il Pupone il 22 febbraio ha voluto fare chiarezza con un breve video, in cui ha smentito il gossip invitando a tenere presente che hanno dei bambini ancora piccoli.

Ecco il messaggio pubblicato da Simona Ventura: