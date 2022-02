Silvio Berlusconi arriva la decisione che mette d’accordo tutti: da non credere!

Silvio Berlusconi è uscito allo scoperto mettendo d’accordo tutti: la decisione dell’ex Premier è da non credere

Dopo giorni di gossip circa un presunto matrimonio con Marta Fascina, Silvio Berlusconi è uscito allo scoperto ed ha messo d’accordo l’Italia intera interessa al gossip: la decisione è da non credere.

La notizia delle nozze di Silvio Berlusconi ha sfondato il gossip da un momento all’altro nella giornata di ieri, martedì 22 febbraio, in cui si è vociferata la volontà del leader di Forza Italia di siglare il suo amore con Marta Fascina attraverso il matrimonio. In meno di 24 ore, l’ex Premier ha preso in mano la situazione e smontato ogni sogno italiano: “l rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità”.

Il Cavaliere, dunque, ha messo a tacere immediatamente tutti i rumors impazzati. Non è però tutto, perché Silvio ha voluto dare anche una notizia in merito al suo rapporto con Marta.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina, matrimonio all’americana per la coppia

L’idea di Silvio Berlusconi è quella di un matrimonio all’americana: “Proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a lei sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici”.

LEGGI ANCHE > > > L’Isola dei Famosi 2022, la nota soubrette conferma: sarà insieme al fidanzato

NON PERDERTI > > > Un Posto al Sole, incidente e ricovero in ospedale per uno dei protagonisti: le sue condizioni

L’idea, dunque, è quella di un matrimonio simbolico, pratica diffusa particolarmente negli Stati Uniti dove le due parti interessate siglano il loro rapporto che, però, ha solo valore simbolico: niente di giuridico o religioso. Stando a quanto rivelato dal Corriere della Sera, l’ex Premier avrebbe già contattato gli organizzatori dell’evento che si terrà il 19 marzo, in occasione della Festa del papà.

La domanda sorge spontanea: com’è possibile che sia fuggita la notizia di un matrimonio? È possibile che sia stato fatto un passo indietro da parte del leader di Forza Italia, anche invogliato dai figli, per il patrimonio economico che l’uomo possiede. D’altro canto, però, sono propri i figli a vedere di buon occhio Marta Fascina.