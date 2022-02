Sanremo, dramma Covid per una celebre artista: “Ho la sensazione del gas in bocca”

Reduce dal Festival di Sanremo 2022, celebre artista rivela i suoi problemi dopo il Covid: cos’è costretta a fare ogni giorno.

Risultata positiva al Covid nel novembre 2020, celebre artista racconta gli strascichi che si porta ancora dietro nonostante sia trascorso più di un anno da quando si è negativizzata.

A parlare dei suoi problemi dovuti al Covid-19 è stata Iva Zanicchi. La cantante e conduttrice televisiva ha contratto il virus e si è negativizzata nel 2020 ma tutt’ora avverte degli strani sintomi. Raggiunta dal settimanale Di Più Iva ha dichiarato: “Dopo oltre un anno ancora non sento il gusto”.

Ma questo per l’artista di Ligonchio non è l’unico problema. Difatti, la Zanicchi ha confessato che ogni giorno è costretta a lavare spesso i denti: “Ho continuamente la sensazione di un sapore tipo gas in bocca”. Insomma l’82enne non sarebbe la prima né l’unica ad avvertire ancora degli strascichi del virus difatti, come lei, tanti pazienti Covid dopo la guarigione continuano a fare in conti con dolori addominali, mancanza di olfatto etc.

Iva Zanicchi, il dolore per suo fratello Antonio: “E’ arrivato a casa, ma nella cassa”

Per Iva Zanicchi il mese di novembre 2020 non è stato per nulla facile. L’artista di Ligonchio ha contratto il Covid-19 assieme al fratello Antonio. Quest’ultimo, legatissimo alla cantante e viceversa, è stato colpito da una forma molto più grave che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Alcuni mesi fa, al Corriere, la Zanicchi ha parlato di quanto sia stato difficile dover affrontare la scomparsa del fratello. Nonostante fosse più grande di lei di tre anni, Antonio per Iva era come un figlio: “Era un poeta, lui teneva insieme tutta la famiglia”.

Iva era convinta che suo fratello stesse per tornare a casa. Solo tre giorni prima della brutta notizia, telefonicamente le aveva detto: “I medici dicono che tra due giorno vengo a casa”. Ma a distanza di tre giorni da quella telefonata l’artista ha rivelato: “E’ arrivato a casa, ma nella cassa”. A fare ancora più male è il fatto che non le abbiano consentito di aprire la cassa per un ultimo saluto: “Ci hanno proibito di aprirla. Sono ancora incazzata nera con tutti“, ha chiosato alcuni mesi fa l’artista al Corriere.