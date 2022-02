Roma, corteo in memoria di Valerio Verbano: “Le sue idee non moriranno mai”

A 42 anni di distanza dall'omicidio di Valerio Verbano, avvenuto il 22 febbraio 1980, il quartiere Tufello del III Municipio di Roma è sceso in piazza per il consueto corteo in memoria del giovane militante di Autonomia Operaia, su cui la giustizia ancora non ha identificato i colpevoli: "La storia di Valerio è una nostra storia, tutti insieme ogni anno ci impegniamo a lottare per i suoi stessi ideali". Servizio di Angelo Andrea Vegliante.