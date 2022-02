Rivoluzione Rai, arriva la conferma: tagliato un nome eccellente!

La Rai ha dato il via alla sua rivoluzione interna. I vertici del servizio pubblico hanno confermato il taglio eccellente: l’annuncio.

Prima rivoluzione dell’anno in casa Rai, con il servizio pubblico che dice addio ad un volto importante ed a una delle trasmissioni di successo in onda nel primo pomeriggio. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.

Per la Rai è già tempo di programmare il palinsesto televisivo estivo e autunnale. Tra le tante novità anticipate già nei giorni scorsi, infatti, troveremo anche qualche indiscrezione confermata. Infatti avremo la chiusura di Detto Fatto, contenitore pomeridiano attualmente condotto da Bianca Guaccero. Mentre per quanto riguarda le personalità televisive, ce ne sarà una che riceverà un programma che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno.

Stiamo parlando di Pierluigi Diaco pronto a rimanere sulle reti Rai. Infatti anche il conduttore dovrebbe far parte della rivoluzione e stando all’Ansa i piani dell’azienda prevedono la creazione di un nuovo programma televisivo che dovrebbe intrattenere i telespettatori nel primo pomeriggio su Rai 2 dal prossimo settembre. Questo nuovo format dovrebbe riguardare il cambio generazionale, con Viale Mazzini che vorrebbe puntare di più sui giovani. Quindi l’obiettivo è abbassare l’età media del pubblico rivolgendosi ad una nuova fascia generazionale.

Rivoluzione Rai, Pierluigi Diaco per il ricambio generazionale: cosa succede

Da tempo la Rai ha confermato Pierluigi Diaco, anche se i piani originali sarebbero stati differenti ma sfumati solamente per ragioni di budget. Inizialmente il giornalista romano era l’indiziato per condurre un talk show classico in estate, nella fascia pomeridiana, dal titolo “Signora Mia”. Ma proprio a causa della mancanza di fondi l’impegno sarebbe poi sfumato. Questo nuovo programma a quanto pare sarebbe stato stroncato sul nascere.

Inoltre anche la presenza di Diaco nel palinsesto estivo avrebbe fatto storcere non poco in naso a molti, puramente per ragioni politiche. Infatti in molti insinuano che il conduttore romano sia stato voluto da Giorgia Meloni. A riempire il buco lasciato in estate quindi ci penserà la trasmissione L’Estate in Diretta, il cui orario dovrebbe essere anticipato. La versione estiva de La Vita in diretta sarà condotta da Roberta Capua e Gianluigi Semprini.