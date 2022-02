“Sono preoccupato per Delia Duran”: la rivelazione fa tremare i telespettatori

Una rivelazione riguardante Delia Duran fa preoccupare tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip: le parole che hanno fatto scattare l’allarme.

Dal suo ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6, Delia Duran si è rivelata una grandissima protagonista della trasmissione. Adesso però a parlare è un suo ex partner, che allarma i fan con le sue dichiarazioni.

Con molte probabilità la vera star di questa edizione del Grande Fratello Vip 6 è Delia Duran. La showgirl venezuelana è anche la moglie di Alex Belli, l’attore protagonista del triangolo amoroso con Soleil Sorge. Eppure stavolta a parlare della modella venezuelana ci ha pensato Marco Nerozzi, imprenditore 55enne ed ex fidanzato proprio di Delia. Infatti l’uomo ha voluto rilasciare un’intervista a DiPiùTv. Ai microfoni del settimanale Nerozzi ha rivelato di essere preoccupato per le condizioni dell’ex fidanzata.

Infatti all’imprenditore non sono piaciuti gli ultimi atteggiamenti di Alex Belli e sulle pagine di Di Più Tv ha affermato: “Sono molto preoccupato per la mia ex moglie. Credo che la presenza di Alex Belli non le faccia bene” – ha poi continuato – “Lui l’ha umiliata pubblicamente. Delia subisce e non riesce a staccarsi da lei che la manipola a suo piacimento. Delia vicino a lui si fa solo del male“. Nerozzi quindi si è schierato apertamente contro Belli a causa dei suoi comportamenti in trasmissione.

Delia Duran, l’ex marito contro Alex Belli: “L’ha umiliata”

Stando alle parole di Marco Nerozzi il suo matrimonio con Delia Duran si è concluso proprio a causa di Alex Belli. Infatti la gieffina tempo fa sognava di diventare un’influencer e così decise di contattare proprio l’ex attore di Cento Vetrine. Dopo un appuntamento a Milano, così, la Venezuelana ha lasciato il marito per andare a vivere proprio con Belli. Nerozzi ha poi continuato il suo attacco definendo Alex un ‘uomo falso‘.

Una volta iniziata la storia con Alex Belli, Delia avrebbe poi accusato l’ex marito di maltrattamenti. Delle voci inventate dalla mente proprio dell’attore di Cento Vetrine per creare interesse e gossip sulla loro liaison. Nerozzi quindi ha preferito dimenticare quella faccenda, ricordando come Delia sia una ragazza fragile, inserita in un gioco pericoloso.

Sulle pagine del settimanale infatti si legge: “Quell’Alex pensa solo a se stesso, a fare parlare di sé. Non credo che tenga davvero a Delia, che è soltanto vittima in questa storia“. Infine l’imprenditore ha ricordato che lui e l’ex moglie avevano un legame libero, in cui però regnava il rispetto, almeno prima della separazione per Belli.