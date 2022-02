Palermo, protesta dei bus turistici: bloccato il centro cittadino

Pressione fiscale ormai insostenibile dopo i danni economici indotti dalla pandemia; caro gasolio; questione ristori. Questi, in sintesi, i motivi che hanno indotto circa 100 autisti del comparto noleggio autobus turistici a inscenare una protesta in piazza Indipendenza a Palermo, nei pressi dell'Assemblea Regionale Siciliana, bloccando di fatto la circolazione in tutto il centro cittadino.