Oggi è una conduttrice e attrice di successo e la rivelazione della tv: l’avete riconosciuta?

La bambina nella foto oggi è una conduttrice di successo e una straordinaria attrice amatissima dal pubblico.

La protagonista dello scatto in evidenza è nata a Roma il 22 aprile 1977.

Dopo aver frequentato le scuole elementari in un istituto di suore e aver dimostrato una particolare attitudine alla danza, la sua insegnante di ballo la informa dell’esistenza di un casting Fininvest nel quale cercavano delle ragazze che sapessero ballare. Con entusiasmo vi partecipò con riscontro positivo e quel provino rappresentò il suo trampolino di lancio, quello che le diede la possibilità di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver esordito appena quindicenne in Bulli e pupe, programma estivo che andava in onda prima serata su Canale 5, acquista un’enorme notorietà. Nella stagione successiva, 1992/1993, da Mediaset passa alla Rai dove le viene affidata la conduzione del programma Non è la Rai, che diventa un vero e proprio fenomeno di costume. Nell’ambito della trasmissione ha intrapreso anche una carriera da cantante pubblicando quattro dischi per la RTI Music e partecipando al musical Emozioni nel 2001.

Oggi è una conduttrice e attrice di successo: l’avete riconosciuta?

Dopo le due esperienze esplosive e un discreto successo come cantante ha continuato a condurre programmi televisivi come Generazione X, Super e il Dopofestival del Festival di Sanremo 1996. Ha sperimentato diversi altri ruoli nel mondo dello spettacolo, in qualità di conduttrice radiofonica, attrice teatrale, cinematografica e televisiva, riscuotendo spesso un buon successo e vincendo diversi premi.

La sua prima vera esperienza di attrice arriva con Saturno contro. Questo ruolo le fa guadagnare consensi di pubblico e critica, facendole vincere i maggiori premi cinematografici italiani del 2007: il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista. Vincerà anche il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno.

Il 3 novembre 2020 esce per Rizzoli InFame, un romanzo autobiografico dove racconta la sua esperienza con la bulimia mentre il 1 maggio del 2021 conduce per il quarto anno consecutivo il Concertone, affiancata da Stefano Fresi con la partecipazione di Lillo. Come avrete sicuramente capito, stiamo parlando di Ambra Angiolini.