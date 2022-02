Nutrinform Battery, Ferrara (europarlamento M5S) a iNews24: “Nuovo schema di etichettature nutrizionali importante per la salute”

“L’Italia ha presentato il Nutrinform Battery, una proposta equilibrata di schema di etichettature nutrizionali che difende il diritto dei consumatori a mangiar sano e, al contempo, tutela le eccellenze alimentari come, per esempio, l’olio extravergine d’oliva, il grana padano o i formaggi”. In una interrogazione alla Commissione europea, cofirmata da tutti gli europarlamentari grillini, il M5S ha chiesto all’Europa di esprimersi. “Per il Movimento 5 Stelle questa è una battaglia di identità e in difesa dell’interesse nazionale”, afferma Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, a iNews24.

Cos’è Nutrinform Battery?

“È la proposta italiana di schema di etichettature nutrizionali, una proposta equilibrata perché difende il diritto dei consumatori a mangiar sano e, al contempo, tutela le eccellenze alimentari come, per esempio, l’olio extravergine d’oliva, il grana padano o i formaggi. Auspichiamo che tutta l’Europa possa adottarla”;

In cosa si differenzia dal tradizionale sistema a semaforo?

“Il sistema a semaforo Nutriscore assegna un punteggio assoluto a un prodotto alimentare che non tiene in considerazione né dell’apporto nutrizionale complessivo, né delle quantità che normalmente si consuma di quel prodotto. Ad esempio: l’olio extravergine di oliva viene giudicato con la lettera D perché il conteggio si basa su 100 ml di prodotto, ma il consumatore ne usa di solito uno massimo due cucchiai per pasto. Inoltre, i grassi dell’olio sono insaturi, hanno un impatto metabolico positivo e contribuiscono alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il simbolo grafico di una batteria ha invece l’obiettivo di fornire ai consumatori informazioni chiare e immediate sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto, in modo da favorire scelte alimentari consapevoli”;

In che modo Nutrinform Battery migliorerebbe le informazioni fornite attualmente?

“L’etichetta del Nutrinform riconosce le proprietà organolettiche degli alimenti perché contiene l’indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale per singola porzione, in rapporto al fabbisogno giornaliero raccomandato al consumatore. Con questi dati il consumatore avrà in mano una informazione più analitica, razionale e basata sulla dieta mediterranea che è riconosciuta come la migliore del mondo”;

Perché è importante avere maggiori informazioni sui prodotti?

“L’alimentazione e gli stili di vita hanno un impatto importante sulla qualità della vita dei cittadini. Ricordo che nel 2020 i casi di cancro diagnosticati nell’Unione europea sono stati 2,7 milioni e ben 1,3 milioni di persone hanno perso la vita. L’Europa ha messo a punto un piano che prevede lo stanziamento di 4 miliardi di euro, in particolare per la ricerca, ma è a tavola che inizia la prevenzione. I fattori a rischio sono molti ed è giusto che la politica li combatta attraverso etichettature intelligenti e dettagliate”;

Come verrebbero svolte le analisi reali del fabbisogno nutrizionale di ognuno?

“Nel gennaio 2021 il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato un manuale per chiarire meglio l’uso del Nutrinform da parte delle aziende che intendono adottarlo. Questo documento contiene una guida sulle porzioni redatto da esperti come Marco Silano dell’Istituto superiore di sanità, e Laura Rossi e Andrea Ghiselli del Crea Alimenti e Nutrizione. L’obiettivo è evitare una babele di interpretazioni diverse sulle porzioni che avrebbero sicuramente creato confusione nel consumatore. Gli esperti hanno scelto di utilizzare le porzioni standard presenti nelle Linee guida per una sana alimentazione del 2018, in ottemperanza anche con quanto prevede il regolamento europeo numero 1169/2011”;

A che punto è l’interrogazione?

“Abbiamo presentato una interrogazione alla Commissione europea, cofirmata da tutti gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle. Per noi questa è una battaglia di identità ma anche in difesa dell’interesse nazionale. Diciamo no alla concorrenza sleale di chi vuole far percepire certi alimenti, frutto dell’elaborazione industriale, migliori di quelli genuini prodotti dai nostri agricoltori. Ci aspettiamo dalla Commissione europea una valutazione seria e approfondita della proposta italiana che ha tutte le carte in regola per diventare l’etichettatura ufficiale di tutta l’Unione europea. Noi ci crediamo”.