Meteo, fronte freddo a Carnevale: neve anche in pianura

Il meteo del weekend di Carnevale sarà caratterizzato da un fronte freddo proveniente dall’Europa Settentrionale: cosa sta succedendo.

Questa settimana si chiude con la festa di Carnevale ed un meteo che sorprendentemente prediligerà il freddo. Infatti un fronte freddo sta scendendo dall’Italia Settentrionale, portando fiocchi di neve anche in pianura: la situazione.

Dopo un’intera stagione in sordina, l’inverno è pronto a ripiombare sulla penisola italiana. Questa è la grande novità emersa dalle proiezioni meteo in vista del weekend di Carnevale. Avremo quindi un eclatante cambio di circolazione sulla penisola, in grado di destabilizzare l’atmosfera, che da tempo è bloccata da un granitico anticiclone. Un vero e proprio scherzetto meteorologico, in tema con la festività del fine settimana. Dal prossimo 25 febbraio il flusso di aria gelida potrebbe irrompere sulla penisola.

Si darà quindi il via ad una fase di freddo maltempo con le prime precipitazioni che potrebbero interessare Lombardia e Nordest. Inoltre da sabato 26 potrebbe innescarsi una vera e propria tempesta invernale in grado di scatenare precipitazioni anche intense. Ovviamente allo stesso tempo avremo anche un netto calo delle temperature. Queste condizioni instabili coinvolgeranno prima fino all’Emilia Romagna e poi si estenderanno fino alle Isole Maggiori. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo mercoledì.

Meteo, Carnevale fa lo scherzo nel weekend: cosa sta succedendo

In queste ore una parentesi anticiclonica sta coinvolgendo gran parte dell’Italia, ma non sarà duratura. Infatti il meteo subirà uno stravolgimento nel weekend di Carnevale. Un vortice di aria fredda è in discesa dall’Europa Settentrionale, riportando la stagione invernale sull’Italia. Avremo quindi un graduale peggioramento che andrà ad accentuarsi nel fine settimana. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni del settore. Lievi addensamenti andranno a formarsi solamente in mattinata sui confini alpini alto atesini. Le temperature nel settore non subiranno variazioni di rilievo, con valori massimi che andranno dai 15 ai 19 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo tempo stabile su tutto il settore, con il sole che splenderà un po’ ovunque. Solamente sul versante Adriatico avremo qualche nube sparsa. Le temperature qui risulteranno addirittura in rialzo, con valori massimi che andranno quindi ad aggirarsi tra i 12 ed i 16 gradi.

Sulle regioni del Sud Italia avremo invece una situazione in gran parte soleggiata con qualche nube sparsa in arrivo in giornata su Puglia, Basilicata e Calabria. Anche qui, come per le regioni centrali, avremo delle temperature in aumento. Infatti i valori massimi oggi si stabilizzeranno tra i 12 ed i 16 gradi.