L’omaggio non è stato gradito e Mara Venier si trova al centro di un litigio nel bel mezzo di una festa.

Doveva essere un ritrovo tra amici per festeggiare il compleanno dello storico conduttore di Tg5.

Lamberto Sposini ha compiuto 70 anni e gli amici, quelli più stretti, tra cui Enrico Mentana, hanno deciso di fargli una sorpresa in un giorno speciale come quello appena passato. Tra gli invitati, oltre agli ex colleghi di Mediaset, anche Mara Venier, la donna della domenica, che è legata da una forte amicizia al giornalista. Un momento bello e unico trasformatosi poi in un imbarazzante pomeriggio a causa dell’aspro confronto tra Mara Venier e Matilde, la figlia minore del conduttore.

Venerdì pomeriggio la famiglia di Sposini ha invitato alcuni amici per una festa pomeridiana un incontro breve che non stancasse troppo l’ex conduttore di Tg5. Tra gli invitati, oltre ad alcuni amici storici come Enrico Mentana e Massimo Giletti, anche Mara Venier, che con Sposini ha condotto tempo fa La Vita in diretta, il programma del pomeriggio di Rai Uno.

Mara Venier, l’omaggio non è gradito: lite nel bel mezzo della festa

Mara Venier non è andata sola al compleanno, ma ad accompagnarla vi era la responsabile del casting della sua trasmissione che non era stata invitata. Questa “intrusione” secondo quanto riferisce Leggo, non sarebbe stata apprezzata dalla famiglia di Sposini. A seguire un diverbio divampato tra la conduttrice della domenica e la figlia minore di Lamberto.

Zia Mara voleva dedicare una tranche della puntata di Domenica In del 20 febbraio all’amico Lamberto in occasione dell’importante ricorrenza ma la figlia detto di non gradire e senza mezzi termini ha fatto capire a Mara che sarebbe stato meglio rinunciare all’omaggio.

La Venier non avrebbe preso bene la richiesta della figlia di Lamberto Sposini e quel punto è intervenuta anche l’ex moglie del giornalista, in difesa della figlia Matilde. La Venier sarebbe stata accusata di “lucrare” sulla condizione di salute di Sposini e così avrebbe abbandonato il ritrovo senza salutare nessuno. Il programmato spezzone di trasmissione dedicato a Sposini è sparito dal copione della puntata di domenica.