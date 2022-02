M5S convoca assemblea per riabilitare Conte e il nuovo statuto

Il Movimento 5 Stelle ha convocato l’assemblea degli iscritti per il 10 e l’11 marzo per ripetere la votazione sulle modifiche allo statuto che si era tenuta il 2 e 3 agosto, poi annullata dal Tribunale di Napoli.

Nella stessa assemblea verranno approvate alcune correzioni in tema di democrazia interna che sono state richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti, che è un organo composto da cinque magistrati alla Camera, per poter iscrivere il Movimento 5 Stelle al registro dei partiti politici. Si tratta di un passaggio necessario per avere accesso ai rimborsi elettorali del 2 per mille, deliberato a novembre.

Come si legge sul sito del M5S, “potranno votare solamente gli iscritti da almeno sei mesi, come da Regolamento adottato dal Comitato di Garanzia l’8 novembre 2018”. La votazione si svolgerà attraverso lo strumento telematico SkyVote.

Udienza fissata il primo marzo: la prova dell’esistenza dello statuto fin da novembre 2018

La sospensione dello statuto e della presidenza dell’ex premier Giuseppe Conte, era stata stabilita in via cautelare dal Tribunale di Napoli il 7 febbraio, che aveva accolto il reclamo di un gruppo di attivisti che erano stati esclusi dal voto perché iscritti al Movimento da meno di sei mesi.

I giudici avevano ritenuto che questa regola fosse stata imposta violando il vecchio statuto, in assenza di un regolamento approvato dal Comitato di Garanzia.

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto la revoca dell’ordinanza di sospensione, portando come prova dell’esistenza di quel regolamento fin da novembre 2018, uno scambio di mail tra Vito Crimi e Luigi Di Maio. L’udienza è stata fissata il primo marzo, prima della nuova assemblea che è stata convocata considerando valido il regolamento del 2018.