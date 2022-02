Lea – Un nuovo giorno anticipazioni: terribile notizia per Lea e Marco, Arturo ferito

Spuntano le prime anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Lea – Un nuovo giorno. In arrivo una terribile notizie per Lea e Marco.

In rete è possibile trovare le prime anticipazioni dei nuovi episodi di ‘Lea – Un nuovo giorno’. Infatti nel corso della prossima puntata Lea e Marco riceveranno una bruttissima notizia, mentre invece Arturo rimarrà ferito: cosa succederà.

È pronta a giungere alla conclusione sulle reti Rai anche la fiction ‘Lea – Un nuovo giorno‘. Infatti martedì prossimo, 1 marzo, andrà in onda l’ultima puntata della serie che ha riscosso un buon successo tra il pubblico. Così la serie è pronta a salutare momentaneamente i telespettatori. Inoltre secondo le anticipazioni avremo un finale del tutto inaspettato. Nel primo episodio si andrà a scoprire il destino del piccolo Kolija e la possibilità di affido.

Ma non solo, infatti vedremo anche Lea e Marco colpiti da una cattiva notizia, con il giudice che respingerà la loro richiesta. Per la coppia sarà un vero e proprio colpo basso, che sarà in grado di mettere a repentagli anche la loro stabilità. Mentre poi ci sarà spazio per Viola e Luca, con i due che stringeranno un’amicizia importante. Ma proprio le condizioni di salute della ragazza continueranno ad essere precarie, tanto da far preoccupare i medici.

Lea – un nuovo giorno: martedì 1 marzo il gran finale

Sempre durante il primo episodio che verrà trasmesso di ‘Lea – Un Nuovo Giorno‘ vedremo ci sarà la resa dei conti anche con Arturo. Infatti sarà proprio Lea che deciderà di chiudere in maniera netta la frequentazione con l’uomo, spezzandogli il cuore. L’uomo sarà talmente ferito da accettare un tour in giro, lontano da Ferrara, nella speranza di dimenticare la donna.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Isola dei Famosi, grave lutto per ex concorrente: messaggio straziante – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, colpo di scena tra gli allievi: concorrente vuole abbandonare – VIDEO

Stando ad altre anticipazioni, invece, avremo ulteriori colpi di scena. Infatti nel secondo episodio vedremo Marco che farà scelte sbagliate che turberanno parecchio l’ex moglie. Lea si infurierà terribilmente con l’ex marito e lo accuserà di averla ingannata. I due però dovranno mettere da parte le loro incomprensioni a causa di un’emergenza in ospedale. Quindi i due riusciranno a superare il momento di difficoltà affrontandolo con grande professionalità.