L’Isola dei Famosi, c’è l’ufficialità per quattro naufraghi: i nomi

Ci sono quattro nomi che sono stati ufficializzati come naufraghi della prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2022. Ecco chi sono e tutte le nuove indiscrezioni riguardo la trasmissione che inizierà subito dopo la fine del GF Vip 6.

Più si avvicina la data di inizio della nuova stagione de L’Isola dei Famosi, cioè il 21 marzo, più cominciano a filtrare le notizie ufficiali riguardo il reality show. Al contrario di quanto era circolato nei giorni precedenti, adesso è chiaro che il format sarà completamente rinnovato. Verranno infatti contrapposte coppie e single all’interno della trasmissione.

Questo spiega perchè, fra i nomi dei presunti naufraghi de L’Isola dei Famosi, si erano sentite numerose indiscrezioni riguardo la partecipazioni di madri e figli o padri e figli. Adesso ci sono quattro naufraghi confermati, ed numerose indiscrezioni riguardo altri possibili partecipanti. Rimane il dubbio più totale sui possibili opinionisti ed inviati.

L’Isola dei Famosi, ecco i nomi ufficiali dei naufraghi

È stata Lory Del Santo, in un’intervista a Nuovo Tv ha voluto ufficializzare la sua presenza nel reality show, dove sarà insieme al suo compagno Marco Cucolo. La soubrette ha già vinto un’edizione de L’Isola dei Famosi nel 2012 ed ha partecipato insieme a Marco a Pechino Express. Si presenta dunque come un personaggio molto forte.

Su Instagram, Guendalina Tavassi ha confermato ai fan che anche lei partirà per L’Isola dei Famosi insieme a suo fratello Edoardo. L’influencer, recentemente ha passato un periodo difficile con il suo ex marito, che secondo quanto ha raccontato sarebbe attualmente detenuto per le percosse e minacce che ha fatto proprio a Guendalina.

Non solo coppie: Nicole Daza partirà da sola

Ci sono anche altri nomi di vip che hanno ormai confermato la loro presenza a L’Isola dei Famosi, come la pornostar Cicciolina e suo figlio o Carmen Di Pietro ed il suo bambino. Si sussurra anche che saranno nel cast il fratello ed il padre di Belen, oltre alla compagna del velocista e campione olimpico italiano Marcell Jacobs, Nicole Daza.