Isola dei Famosi, grave lutto per ex concorrente: messaggio straziante – FOTO

Ex concorrente de L’Isola dei Famosi annuncia il grave lutto: il messaggio postato sui social commuove i fan.

A affrontare il grave lutto è Sara Tommasi. L’ex naufraga della quarta edizione de L’Isola dei Famosi ha perso la mamma a causa di una grave malattia che fronteggiava da un po’ di tempo.

Dopo una lunga battaglia Cinzia, madre di Sara Tommasi, non ce l’ha fatta. L’ex showgirl attraverso il proprio account di Instagram ha annunciato la terribile scomparsa: “Ciao Mamma!!! Sono grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa!! Riposa in pace”.

Sara ha sempre potuto contare sull’affetto della sua cara mamma e solo un anno fa, come ha sottolineato nel post pubblicato su Instagram, è riuscita a regalarle la gioia di vederla in abito da sposa. Difatti, l’ex naufraga è convolata a nozze con il manager del mondo dello spettacolo, Antonio Orso.

Sara Tommasi, momento difficile per l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi: l’affetto dei fan e non solo

Per Sara Tommasi questo è un momento davvero difficile. L’ex showgirl era molto legata a sua madre ma fortunatamente adesso non è sola. La 40enne può contare sul supporto di Antonio Orso, il manager con il quale è convolata a nozze il 21 marzo 2021. Un momento, quello del matrimonio, che è riuscito a dare un’ultima grande gioia a Cinzia.

Sotto al post dell’ex showgirl in tanti hanno deciso di esprimerle il proprio cordoglio. Oltre ai fans non manca il sostengo di altri del mondo dello spettacolo come Eva Hengel. Sara Tommasi da alcuni anni ha deciso di prendere le distante dal mondo della Tv ma il suo volto resta sempre tra i più amati sul piccolo schermo.